Kiel / hfr

„Für Kinder, Eltern, Besucher und Patienten wird allerlei geboten“, sagt Anja Bünte, erste Vorsitzende von Kits und Kinderkrankenschwester auf der Früh- und Neugeborenenstation der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I.

„Geplant sind Dosenwerfen, Glücksrad und Riesen-Seifenblasen sowie ein Teddy-Krankenhaus – bitte Teddy oder Puppe mitbringen! Außerdem werden die Klinik-Clowns da sein und die Berufsfeuerwehr Kiel mit dem Baby-Notarztwagen zum Anschauen und Anfassen.“

Eine Tombola mit mehr als 1000 Preisen aus Sachspenden sei organisiert worden, für das leibliche Wohl werde zugunsten des Vereins gesorgt sein, „und alle Einnahmen des Festes gehen auf das Spendenkonto von Kits e.V.“, so Bünte. Mit dem Kindersommerfest wolle sich der Verein bei allen bisherigen Spendern und Unterstützern bedanken.

Spenden an Kits ermöglichten viele Anschaffungen für kindgerechte Versorgung

Kits – K steht für Kinder, ITS ist das Kürzel für Intensivstation – wurde 1994 von zehn Kinderkrankenschwestern und einem Arzt der damaligen Kinderintensivstation gegründet. Der als gemeinnützig anerkannte Verein hat zurzeit etwa 50 Mitglieder, überwiegend Eltern von Kindern, die sehr früh, krank oder mit Fehlbildungen auf die Welt kamen, sowie Klinikpersonal, das ihnen mit professioneller Hilfe zur Seite stand.

„Die in den vergangenen 25 Jahren gesammelten Spendengelder“, berichtet Anja Bünte, „wurden immer wieder in die kindgerechte und sanfte Versorgung der kleinen Patienten investiert. Die Liste der durch Kits ermöglichten Anschaffungen ist lang und reicht vom Kauf moderner medizinischer Geräte, zum Beispiel eines Transport-Inkubators, bis zu farbenfrohen Textilien für die Patienten, wodurch sich auch die Eltern auf der Station viel wohler fühlen.“

Förderverein ist weiter auf Unterstützung angewiesen

Außerdem fördere der Verein die Weiterbildung des Personals. Die aktive und finanzielle Unterstützung der Früh- und Neugeborenenstation der Kinderklinik durch Kits hält die erste Vorsitzende für „weiter dringend nötig, da die drastischen Einsparmaßnahmen im Gesundheitswesen Investitionen in die kind- und elternorientierte Versorgung und Pflege der kleinen Patienten sowie die Anschaffung von modernen medizinischen Geräten kaum ermöglichen. Deshalb würde sich der Verein weiter über aktive Unterstützung, zum Beispiel in Form einer Mitgliedschaft für 26 Euro im Jahr und über Spenden freuen.“

Auch auf der neuen Station soll ein wohnliches Elternzimmer entstehen

In zwei Monaten, am 16. August, soll das neue Zentralklinikum des UKSH Kiel eröffnet werden. Einziehen wird dort auch die Früh- und Neugeborenenstation. Die Klinik selbst finanziert alles medizinisch Notwendige und die Grundausstattung – nicht jedoch Einrichtungsgegenstände für ein auch dort geplantes wohnliches Elternzimmer mit einer neuen Küche – die alte passt nicht in die zukünftigen Raummaße.

"Wir würden auch gern eine höhenverstellbare Badewanne für die Kinder anschaffen, mit der alle Eltern und Kolleginnen, egal, wie klein oder groß gewachsen sie sind, zurechtkommen", erklärt Astrid Jensen, zweite Vorsitzende von Kits. Eine solche Wanne - besonders hygienisch und leicht zu reinigen - sei ein Medizinprodukt und deshalb mit etwas mehr als 5000 Euro teuer.

„Viele Patienten liegen ja drei bis vier Monate bei uns“, sagt Anja Bünte. „Geplant ist die Anschaffung von neuen Känguru-Stühlen, in denen die Eltern bequem und lange mit ihren Kindern kuscheln können.“

www.foerderverein-kits.de

