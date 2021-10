„Solange es mir Spaß macht und ich gesund bin, mache ich weiter“, erklärt Ruth König feierlich. Die Ladenbesitzerin in der Dänischen Straße bietet seit nunmehr 25 Jahren Klassik- und Jazz-CDs an. Selbst in großen Metropolen wie Hamburg sind Fachgeschäfte dieser Art inzwischen gänzlich verschwunden.