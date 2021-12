Von KN-online (Kieler Nachrichten)

Wie geht es ab Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt und in der Holstenstraße weiter? Darüber informierte Sozialdezernent Gerwin Stöcken am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Quelle: Ulf Dahl, Thomas Eisenkrätzer