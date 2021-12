Kiel

Lange Zeit hatte sich die Stadt Kiel gegen eine 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt ausgesprochen. Am Donnerstag dann die Kehrtwende: Ab Sonnabend, 4. Dezember, dürfen nur noch Geimpfte und Genese einen Glühwein trinken und an den Ständen stöbern. Wie will die Stadt dafür sorgen, dass nur Besucher mit einem 2G-Nachweis auf den Weihnachtsmarkt kommen?

Bislang überwachen eine private Sicherheitsfirma und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD), dass die Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt und in der Holstenstraße eingehalten wird. Ab Sonnabend müssen auch 2G-Nachweise der Besucher überprüft werden. „Wir werden die Kontrollen ausweiten“, kündigt Stadtsprecherin Kerstin Graupner an. Die Kontrollen erfolgen stichprobenartig, es wird keine Einlasskontrollen geben. Trotz 2G gilt weiterhin die Maskenpflicht. Mit neuen Schildern, die voraussichtlich am Sonnabend montiert werden, weist die Stadt auf die verschärfte Regel hin.

Bußgeld bis zu 25.000 Euro

Wer ohne gültigen 2G-Nachweis erwischt wird, zahlt mindestens 150 Euro. Im schlimmsten Fall kann sich das Bußgeld auf 25 000 Euro erhöhen. Ausgenommen von der 2G-Regel sind die Standbetreiber. „Hier handelt es sich um einen Arbeitsplatz, und dort gilt 3G“, sagt Stadtsprecherin Graupner.

Die blauen Armbänder, die die Stadt organisiert hat, um für Geimpfte und Genese den Zugang zu Einzelhandelsgeschäften zu erleichtern, werden vorerst nicht auf dem Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen. „Die wird es nur in Kombination mit dem Handel geben“, sagt Graupner. Da es in Geschäften aber nur stichprobenartige Kontrollen geben soll und keine generellen Einlasskontrolle, hat die Stadt die Armband-Idee zunächst zu den Akten gelegt. „Wir könnten sie aber schnell umsetzen, sollte es nötig sein“, sagt Graupner.