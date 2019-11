Das wollen die Jugendlichen verändern

Kiel

35 Kandidaten hatten sich aufstellen lassen. Einer der Jüngsten war Chidam Said. Der 13-Jährige hatte im Jugendtreff von dem Jungen Rat gehört. „Ich bin seit vier Jahren in Kiel und wusste nicht, dass wir schon wählen können, also für den Jungen Rat, und dass wir uns selbst aufstellen lassen können. Das fand ich gut“, begründete der Junge aus dem Irak seine Kandidatur.

Dass am Ende die Stimmen für ihn nicht ausreichten, fand er nicht schlimm. „Ich kann das nächste Mal ja wieder mitmachen.“

Bessere Radwege, mehr Fahrradständer, weniger Plastik

Geschafft hat es dagegen Meri Asbahr. Die 15-Jährige hatte wie alle anderen 12- bis 19-Jährigen in Kiel einen Brief mit Informationen zur Wahl bekommen. „Erst hielt ich das für Werbung und wollte den Brief schon wegwerfen, aber mein Vater hat das zum Glück verhindert.“ Als neues Mitglied im Jungen Rat will sie sich für mehr Fahrradständern in der Stadt und bessere Radwege einsetzen, aber auch den Klimaschutz voranbringen - etwa mit Zero-Waste-Aktionen die Plastikflut eindämmen.

Auch Lucius Göder, ebenfalls frisch gewählt, steht die Situation für Fahrradfahrer oben auf der Agenda. „Als Erstes würde ich gerne für mehr Fahrradständer am Holstein-Stadion sorgen. Dort liegen die Räder zum Teil am Boden und wurden deshalb auch schon gestohlen“, erklärte 16-Jährige.

Digitalisierung in Schulen voranbringen

Ebenso wichtig sei ihm aber, die Digitalisierung voranzubringen. Vor allem in den Schulen sei der Handlungsbedarf groß. Das will er bewusst machen und konkrete Vorschläge an die Ausschüsse und die Ratsversammlung geben. "Auch wenn wir nicht selbst entscheiden können, können wir mit Hartnäckigkeit gute Ideen vorantreiben."

Nachtbusse alle halbe Stunde am Wochenende

Emma Louisa Döhler gehört zu den drei erfahrenen Mitgliedern – sie sind schon im bisherigen Rat dabei gewesen. Warum sie sich erneut zur Wahl gestellt hat? "Weil mich die Arbeit mega bereichert hat. Wir konnten schon einige tolle Projekte umsetzen. Anderes haben wir angeschoben – das möchte ich jetzt mit dem neuen Rat zu Ende bringen – zum Beispiel die Nachtbuslinien. Die Busse müssten nach unserer Meinung am Wochenende durchgängig alle halbe Stunden fahren. Außerdem fordern wir ein kostenfreies Kinder- und Jugendticket“, erklärte die 18-Jährige.

Tschüs Junger Rat, willkommen Kommunalpolitik

Für Sebastian Thiede war die Wahlparty im Rathaus hingegen ein kleiner Abschied. Der 19-Jährige will sich auf sein Abitur konzentrieren, sich aber auf Dauer weiter kommunalpolitisch für die CDU engagieren. Sein größter Erfolg im Jungen Rat? „Das ist sicher, dass wir eine Gesetzesänderung auf Landesebene auf den Weg gebracht hat und dadurch einen beratenden Platz im Jugendhilfeausschuss bekommen.“

Ein Erfolg, den auch die stellvertretende Bürgermeisterin Renate Treutel ausdrücklich lobte. „Mehr geht nicht.“

Geringe Wahlbeteiligung

Bei der Wahlparty mit Poetry-Slammer Felix Treder und Breakdance von Fatality Crew gab es trotz aller Freude eine schlechte Nachricht: Nur gut 4 Prozent der 16198 wahlberechtigten Jugendlichen haben ihr Stimmrecht genutzt. Für den neuen Jungen Rat ein klarer Auftrag, weiter vehement für einen verpflichtenden Unterricht im Fach Wirtschaft/Politik ab der 7. Klasse zu kämpfen.

„Demokratieerziehung ist so wichtig. Und gerade am Beispiel Kommunalpolitik kann man Jugendlichen unser System gut erklären, weil hier konkrete Entscheidungen für ihren Alltag fallen“, sagte Emma Louisa Döhler und schob noch einen Wunsch hinterher: „Es wäre toll, wenn mehr Kinder und Jugendliche uns sagen, was sie sich an Verbesserungen wünschen. Nur dann können wir ihr Sprachrohr sein.“

Am 11. Dezember trifft sich der neue Junge Rat zur konstituierenden Sitzung und wählt seinen Vorstand.

Der Junge Rat ist zu erreichen unter JungerRat@kiel.de sowie über Facebook und Instagram

So wurde gewählt 650 der 16198 Wahlberechtigten im Alter von 12 bis 19 Jahren gaben ihre Stimme ab. Pro 1000 Wahlberechtigten darf ein Mitglied in den Jungen Rat einziehen. Gewählt wurden: Wahlbezirk Süd: Meri Asbahr, Lucius Göder, Leon Langolf, Mick Perkuhn, Yasin Söbütay. Wahlbezirk Nord: Florian Bieder, Runa Bischoff, Lasse Deba Wahlbezirk Mitte: Sila Akcay, Toleen Almasalmeh, Greta Balow, Emma Louisa Döhler. Wahlbezirk Ost: Mathilda Adomeit, Ivo Baltjan, Önder Baṣ, Tamika Schmeling, Julian Wittfooth.

