Kiel

Der Beginn der Herbstferien und der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober können am Wochenende für eine angespannte Situation auf den Straßen führen. Insbesondere auf dem Weg zu den Küsten kann es zu Staus kommen, warnt der ADAC. Da lohnt es sich, in Kiel zu bleiben.

Am Wochenende ist Jahrmarkt unter Corona-Auflagen auf dem Wilhelmplatz in Kiel, am Sonntag verkaufsoffener Sonntag mit Bauern- und Regionalmarkt. Die Geschäfte in der Kieler Innenstadt, in Hassee, der Holtenauer Straße und der Wik dürfen am 4. Oktober 2020 von 13 bis 18 Uhr anlässlich des Bauern- und Regionalmarktes öffnen.

Anzeige

Wochenmärkte werden verschoben bzw. abgesagt

Wer am Sonnabend, 3. Oktober 2020, auf einen der Wochenmärkte will, wird keinen Stand vorfinden. Durch den Feiertag werden die Wochenmärkte auf dem Exerzierplatz, Helmut-Hänsler-Platz (Dietrichsdorf) und Andreas-Hofer-Platz (Elmschenhagen) vorverlegt auf Freitag, 2. Oktober.

Die Wochenmärkte in Friedrichsort und auf dem Vinetaplatz (Gaarden) fallen ersatzlos aus. Supermärkte und anderen Geschäfte sind am Sonnabend ebenfalls geschlossen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach

Was am 3. Oktober 2020 in Kiel geboten ist

Kulturinteressierte können ihre Freizeit am Feiertag in einem städtischen Museum verbringen. In der Stadtgalerie Kiel im Neuen Rathaus (Gegenwartskunst aus Japan und aus Norddeutschland) und im Stadtmuseum Warleberger Hof in der Dänischen Straße (Impressionistische Kiel-Ansichten) laufen neue Ausstellungen und das Schifffahrtsmuseum Fischhalle am Wall präsentiert seine vor kurzem überarbeitete Dauerausstellung. Außerdem ist an diesem Sonnabend auch das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei in Neumühlen, Grenzstraße 1, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer lieber schwimmen gehen möchte, sollte sich eine Badezeit zwischen 10 und 18 Uhr in der Schwimmhalle Schilksee und zwischen 8 und 20 Uhr im Hörnbad buchen. Reservierungen sind online oder telefonisch unter der Nummer (0431) 901-1460 möglich. Geöffnet hat am Wochenende auch die Sauna im Hörnbad - unter Auflagen.

Jahrmarkt bis 11. Oktober auf dem Wilhelmplatz in Kiel

Auf dem Wilhelmplatz in Kiel findet vom 2. bis 11. Oktober der traditionelle Herbstmarkt statt. Coronabedingt gibt es ein Hygienekonzept, Besucher des Jahrmarktes müssen sich aber nicht registrieren lassen. Eine Maskenpflicht gilt nur in den Fahrgeschäften. Die Besucherzahl ist auf rund 600 Teilnehmer begrenzt. Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge, an denen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zählen, wie viele Menschen auf dem Wilhelmplatz sind. Geöffnet sind die Buden und Fahrgeschäfte von 14 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends bis 23 Uhr.

Konzert zur Deutschen Einheit: Am Sonnabend, 3. Oktober, um 11 Uhr spielt Gunther Strothmann auf dem Carillon des Kieler Klosters zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit Improvisationen über bedeutende Hymnen und Lieder aus der deutschen Geschichte, in denen es um den Kampf für Recht, Frieden und Freiheit geht, von Luthers „Marseillaise der Bauernkriege“ bis zum 3. Oktober 1990. Am Beginn des Konzertes erinnert Strothmann mit seiner Komposition für Carillon „Der Geistkämpfer - Fantasie und Fuge über den Namen Ernst Barlach“ an den 150. Geburtstag von Ernst Barlach (1870-1938). Der Eintritt ist frei.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite