Kiel

Beim 3. Polizeirevier in Kiel ist am Mittwoch ein Ehering als Fundsache abgegeben worden. Eine Finderin hatte den Ring laut Polizei am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Esmarchstraße gefunden. Auf der Innenseite des Rings ist ein weiblicher Vorname und ein Datum eingraviert.

Ring kann auf dem 3. Polizeirevier in der Von-der-Tann-Straße 34 abgeholt werden

Der Eigentümer oder die Eigentümerin des Rings kann sich beim 3. Polizeirevier in der Von-der-Tann-Straße 34 melden und dort den Ring abholen. Als Nachweis muss Besitzer oder Besitzerin den korrekten Namen und das korrekte Datum der Gravur nennen.