"Weniger ist mehr" oder "Fair Fashion in die Städte": Das waren die Forderungen, die einige Klima-Aktivisten am Mittwochnachmittag im Schaufenster der neu eröffneten Primark-Filiale in Kiel präsentierten. Die Parolen hatten sie sich dabei auf die Körper geschrieben. Die Aktion endete schnell.