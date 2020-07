Kiel

Der Mann war vielmehr ein fleißiger Verwaltungsjurist mit einem skurrilen Hobby. In jahrelanger Fleißarbeit verfasste er eine Chronik, in der es um nichts Vergnügliches ging, sondern um Gewalt, um Mord, um Verbrechen und Unglücksfälle.

Vielleicht trug Asmus Bremer tatsächlich barocke Kleidung und puderte sich das Gesicht, aber die meiste Zeit verbrachte er einsam am Schreibtisch. Er führte offenbar recht erfolgreich seine Amts- und Justizgeschäfte, ansonsten studierte er akribisch Akten aus Hunderten Jahren Stadthistorie bis zurück ins Jahr 1241. Zwischen den staubigen Urkunden, ausgestattet wohl nur mit Papier aus Lumpen, Tinte, Feder und Öllampe, schrieb er in säuberlicher Handschrift auf mehr als 600 Seiten diese Chronik zusammen. Sein Lebenswerk.

13 Stunden läuteten die Glocken der Nikolai-Kirche

Als Asmus Bremer dann am 4. August vor 300 Jahren zu Grabe getragen wurde, läuteten alle Glocken der Sankt Nikolai-Kirche. 13 Stunden lang wurden die Klageglocken geschlagen. Wie der bis zuletzt amtierende Bürgermeister vier Tage zuvor, am 31. Juli 1720, zu Tode gekommen war, ist nicht überliefert. Nicht mal sein Geburtsjahr ist bekannt. Nur so viel: Er muss vor dem Jahr 1652 geboren sein und wurde vermutlich um die 70 Jahre alt.

Mit über 30, im Jahr 1684, heiratete Asmus Bremer die reiche Bürgerstochter Dorothea Catherina Clausen. Zusammen hatten sie vier Töchter und einen Sohn. Der Sohn erblindete, eine Tochter starb früh, eine weitere hatte eine geistige Behinderung. Mit seiner Familie lebte Asmus Bremer in einem großen Haus in der Schuhmacherstraße. Das Wohnhaus befand sich also unweit des Kieler Rathauses, damals noch am Alten Markt. Strebsam ging Bremer dort seiner Arbeit nach. „Er arbeitete systematisch, gewissenhaft und war nicht korrumpierbar“, berichtet der heutige Stadtarchivar Johannes Rosenplänter. So habe Bremer Ordnung gebracht in Strukturen und Kassen von Verwaltung und Stiftungen. „Dafür hatte er ein Händchen und die Qualifikation.“ Denn Asmus Bremer entsprach einem neuen Typus von Verwaltungsbeamten. Er war studierter Jurist. Das war nicht nur neu im Rathaus, sondern auch in seiner Familie.

1711 wurde er abgesetzt

Sein Großvater verdiente das Geld noch als einfacher Schuhmacher, sein Vater gehörte als Wein- und Bierhändler zwar schon dem Mittelstand an, aber Asmus Bremer besuchte als erstes Familienmitglied eine Uni. Er schrieb sich 1670 in der wenige Jahre zuvor gegründeten Christian-Albrechts-Universität für das Fach Jura ein. Als Rechtsgelehrter machte er nach dem Studium eine klassische Karriere im Stadtrat, vom Nieder- zum Obergericht bis hin zum Bürgermeister. „Er war ein Aufsteiger“, sagt Rosenplänter. 1702 wurde Bremer, wie damals üblich, zu einem von zwei Bürgermeistern gewählt. Die Zeiten waren schwierig. In den nordischen Kriegen verlor das ohnehin kleine Herzogtum Gottorf, zu dem Kiel zählte, Territorien „und war kaum lebensfähig“. 1711 wurden Asmus Bremer und sein Kollege als Bürgermeister abgesetzt. Ihnen wurde vorgeworfen, Verordnungen zur Pestbekämpfung nicht durchgesetzt zu haben. Rosenplänter glaubt aber, das sei ein Vorwand gewesen. Er vermutet, „dass der Landesherr die Gelegenheit nutzte, um Kontrolle über die Stadtverwaltung zu bekommen, wahrscheinlich ging es um Geld“.

Zwei Jahre später wurde Bremer als alleiniger Bürgermeister wieder eingesetzt – er blieb es bis zu seinem Tod. Und er machte seine Sache offenbar gut: Verbuchte Erfolge in Finanzangelegenheiten und in der Sozialhilfe. Versuchte auch Kiels wirtschaftliche Stellung durch eine intensivere Nutzung des Hafens zu verbessern, wie der Historiker und ehemalige Leiter des Stadtarchivs und Stadtmuseums, Jürgen Jensen, einst recherchierte.

Asmus Bremer hatte ein sonderbares Hobby

Während seiner Jahre im Rathaus richtete Asmus Bremer das erste Stadtarchiv ein und legte ein alphabetisches Register an. Dabei entstand auch das sonderbare Hobby: „Sobald Bremer in den Protokollen des Rats und der Gerichte auf einen Unglücksfall stieß, auf ein Verbrechen, Todesurteil oder etwas anderes Grausames, notierte er es – wahrscheinlich auf Karteikarten“, vermutet Rosenplänter. „Dies alles fasste er zu seiner Chronik zusammen, in der eine Gruselgeschichte auf die nächste folgt. Das ist wirklich eine ordentliche Beschreibung von vielerlei Gewalt, Mord, Übeltaten und Unglücksfällen.“ Zu einer Veröffentlichung zu Lebzeiten kam es nicht. Erst 1916 gab es eine aufwändig aufgearbeitete Veröffentlichung der Chronik. Warum Asmus Bremer das alles aufschrieb, bleibt völlig unklar.

Klar ist: Asmus Bremer war einer der bedeutendsten Bürgermeister der frühen Neuzeit, aber längst nicht der einzige. Darüber sind sich die Stadthistoriker einig. Dass er jedoch durch den 1975 neu aufgelegten Kieler Umschlag zum bekanntesten Altbürgermeister wurde, geht mit einigen Irrtümern einher. Bremer hat sich zwar mit seiner Chronik schriftstellerisch verdient gemacht. Er ist aber kein Dichter. Seine Geschichten sind nur abgeschrieben und redaktionell bearbeitet. Zwar ist Asmus Bremer die Symbolfigur des Volksfestes. Aber er ist für den historischen Umschlag, der ein Geldmarkt für Kreditgeschäfte war, keine besondere Figur. Wie jeder Bürgermeister seit dem Mittelalter hatte er auf dem Umschlag zu tun, „aber er war kein Partygänger“, sagt Rosenplänter. Auch gebe es keine Belege dafür, dass Bremer besonders volksnah gewesen sei. Gewiss: Er war den Kielern nah – aber zu seiner Zeit lebten auch nur um die 4000 Menschen in der Stadt.

Originalwerk liegt im Stadtarchiv Asmus Bremer gab seiner Chronik keinen Titel, erst später wurde sie mit „Chronicon Kiliense tragicum-suriosum“ überschrieben. Noch heute liegt sie als Original im Stadtarchiv. Sie schildert von Gewalt und Duellen, an denen vorzugsweise Adlige und später Studenten beteiligt waren – diese Gruppen mussten sich nicht vor Gericht verantworten und waren den Kieler Bürgern daher ein Dorn im Auge. Aufgelistet werden auch Gerichtsprozesse, bei denen es um Diebstähle, Streitereien und Hexerei geht. Berichtet wird zudem über Fälle von Unwetter, Feuer, Hochwasser, Ertrinken. All das basierend auf Akten und Urkunden aus der Zeit von 1241 bis 1705.

