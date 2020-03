Die Zahl der Corona-Fälle in Kiel wächst rasant. 34 Menschen sind mit dem Virus infiziert (Stand 19. März). Das sind neun Fälle mehr im Vergleich zum Vortag. So viele Neu-Infizierte gab es innerhalb eines Tages noch nicht in der Stadt. 431 Kieler befinden sich in Quarantäne.