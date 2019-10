Es geht voran am Holsten-Fleet in Kiel. Was sich optisch nicht leugnen lässt, bestätigt auch die Stadt. "Wenn das Wetter mitspielt, liegen die Arbeiten völlig im Zeitplan", sagt Sprecher Arne Ivers. Heißt: Noch in diesem Jahr sollen die Becken mit Wasser gefüllt und die Bauzäune abgebaut werden. Offiziell eingeweiht wird das umstrittene Vorzeige-Bauprojekt aber erst später.