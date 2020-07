Kiel

Eigentlich wundern sich die Lorenzens nur über eine Sache: Warum sie nicht gleich nach der Hochzeit ein KN-Abo abgeschlossen haben. Eine Antwort fällt erstmal weder ihm noch ihr ein. Auch die Erinnerung daran, ob es damals ein Geschenk für Neu-Abonnenten gab, und wenn ja was, ist längst verblasst. Nicht gelitten hat dagegen die Bedeutung der Zeitung. „Für mich ist das ein feierlicher Akt“, sagt Volker Lorenzen ohne jede Übertreibung. Aufstehen, im häuslichen Wintergarten ein Frühstück auftischen und in aller Ruhe die KN studieren: Dieses Ritual pflegen der 76-Jährige und seine ein Jahr ältere Frau seit ihrem Wechsel in den Ruhestand mit umso größerer Hingabe. Das Rascheln des Papiers macht die Musik dazu, die Artikel und Meldungen in der Zeitung liefern die Bilder im Kopf.

Die KN wird gerecht geteilt

Zank gibt es dabei nie, betonen die Lorenzens übereinstimmend. Er schnappt sich immer zuerst den Sport, sie den Lokalteil. Manchmal, wenn er etwas für sehr interessant hält, liest er es seiner Frau spontan vor – findet jedoch damit nicht immer Anklang. „Manchmal interessiert mich das gar nicht“, befindet seine Marie-Luise mit allerdings nur sehr mildem Tadel.

Anzeige

Der Stellenwert des Sports bei den Lorenzens, die seit vielen Jahren ein Haus samt großem Garten in Elmschenhagen bewohnen, ist nicht verwunderlich. Über den Feldhandball und andere Disziplinen landeten sie gemeinsam beim Tennis. Er spielt noch heute, während sie sich auf gemütlichere Übungen bei Wassergymnastik und Nordic Walking beschränkt. Ihre Heimat für diese Betätigungen haben sie vor fast 30 Jahren bei der TuS Gaarden gefunden, als Zuschauer sind sie Feuer und Flamme für den THW Kiel. Acht Jahre war Volker Lorenzen stellvertretender Vorsitzender des Fanclubs „Zebrasprotten“, weitere vier Jahre machte er sogar den Chef. Inzwischen beschränkt er seine Funktionärskarriere zwar auf die Leitung der Gaardener Tennissparte, eine Dauerkarte für den THW hat der ehemalige Kriminalkommissar aber ebenso wie seine Frau immer noch. „Das ist einfach eine tolle Mannschaft“, schwärmt Marie-Luise Lorenzen unter heftigem Nicken ihres Mannes.

Weitere KN+ Artikel

Der Wert gedruckter Information

Die Infos über die Auftritte und das Innenleben des Teams beziehen sie zu einem großen Teil über die Kieler Nachrichten. Das Geschehen in der Stadt und in den Stadtteilen – ja und auch die Todesanzeigen – sind dem Paar aber nicht weniger wichtig. Wenn man praktisch sein ganzes Leben in Kiel verbracht hat, können ihrer Überzeugung nach solche Interessen gar nicht ausbleiben. Geht es um den Wert von gedruckten Informationen, scheuen die beiden KN-Fans nicht einmal den Konflikt mit der politischen Prominenz. Als im Oktober 2018 die Junge Union ihren Deutschlandtag in Kiel abhielt, rutschten die Lorenzens reichlich inoffiziell in die damalige Sparkassen-Arena und ärgerten sich über einen Satz in der Rede des CDU-Bundestagfraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus. „Wer liest denn heute noch Zeitung?“, hatte der mit Blick auf Digitalisierung angemerkt, dabei aber nicht mit Volker Lorenzen gerechnet. Der schrieb den CDU-Mann per E-Mail an, dass es immer noch genügend Leute gebe, die den Wert einer richtigen Zeitung sehr zu schätzen wissen. Brinkhaus antwortete kurz darauf tatsächlich und ruderte ein Stück zurück: „Eine Abwertung von Zeitungslesern wie Ihnen war damit jedenfalls nicht beabsichtigt.“

Mehr zu Kiel lesen Sie hier