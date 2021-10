Kiel

Ein blutiges Ende nahm am Montagnachmittag eine Auseinandersetzung am Kurt-Schumacher-Platz in Kiel-Mettenhof. Drei Personen wurden zum Teil schwer durch Messerstiche verletzt, 50 Schaulustige verfolgten die Handgreiflichkeiten. Dabei hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Denn Auslöser des Streits war offenbar ein Missverständnis, so Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel.

Zunächst waren zwei Männer gegen 15.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in Streit geraten. Als weitere Personen die Auseinandersetzung vor dem Drogeriemarkt schlichten wollten, entbrannte der Streit zwischen dem 21-Jährigen und dem 26-Jährigen erneut. Wohl auch, weil sich ein 22-jähriger Angehöriger des 21-Jährigen einmischte.

Rund 50 Schaulustige verfolgten den Streit in Kiel-Mettenhof

Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte dann mutmaßlich der 21-Jährige dem 26-Jährigen lebensgefährliche Stichwunden am Oberkörper zu. Auch die beiden Angreifer (21 und 22) verletzten sich - offenbar durch das eigene Messer.

Der Streit zog in Mettenhof die Aufmerksamkeit auf sich: Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel versammelten sich zwischenzeitlich rund 50 Schaulustige vor Ort. Ein Zeuge griff nach Polizeiangaben „beherzt in die Situation ein“ und konnte die Beteiligten trennen. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit einem Auto Richtung Jütlandring.

Zwei Männer wurden im Jütlandring in Mettenhof festgenommen

Der 21 Jahre alte Tatverdächtige wurde von Beamten des 2. Reviers in seiner Wohnung im Jütlandring angetroffen und festgenommen. Er kam nach ärztlicher Versorgung seiner Verletzungen noch am Montag ins Polizeigewahrsam.

Der 22-Jährige saß noch im Auto. Er wurde von Polizisten des 1. Reviers festgenommen. Aufgrund seiner schweren Beinverletzungen kam er zur Behandlung ins Krankenhaus und von dort Dienstagvormittag ins Polizeigewahrsam. Der 26-Jährige befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr und wird weiter in einem Krankenhaus behandelt.

Tatverdächtige sollen Haftrichter vorgeführt werden

Beide Tatverdächtige sind polizeilich bereits bekannt und sollen am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei führt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags.

Zeuginnen und Zeugen des blutigen Streits am Kurt-Schumacher-Platz sollen sich unter Telefon 0431/160 3333 bei der Polizei melden.