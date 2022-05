Rund 500 Beschäftigte aus Kitas, Schulbetreuung und Jugendtreffs sind am Donnerstag in Kiel auf die Straße gegangen. Seit zwei Tagen befinden sich der kommunale Sozial- und Erziehungsdienst bereits im Streik, vor der nächsten Tarifrunde am 16. und 17. Mai. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen.