Die Bürgerinitiative „5G-freies Kiel“ will den Ausbau des 5G-Mobilfunks in der Landeshauptstadt stoppen. Bei einer Kundgebung mit 25 Teilnehmern sprachen die Ausbau-Gegner über die Gefahren, die vom 5G-Netz ausgehen sollen und übergaben eine Petition an Stadtpräsident Hans-Werner Tovar.