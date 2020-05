Botanischer Garten Kiel öffnet wieder

Kiel

Vorerst nur mit Hygieneplan, geschlossenen Gewächshäusern – und zunächst auch nur für eine begrenzte Besucherzahl. 65 Tage war die Gartenanlage samt ihrer über 14 000 Pflanzenarten für Besucher gesperrt. „Im Notbetrieb“, sagt Biologin Susanne Petersen, habe das Gärtnerteam nach dem Shutdown alles versucht, die wertvollen Pflanzen ausreichend zu versorgen – zum Glück erfolgreich.

Drei-Tages-Schichten mit je drei Gärtnern, „das war schon grenzwertig“, sagt die Technische Leiterin des Botanischen Gartens. Eine räumliche Trennung der insgesamt 16 Gärtner, die im Alltag von 13 Auszubildenden unterstützt werden, sei notwendig, um bei einer Ansteckung nicht als ganzes Team in Quarantäne zu müssen: „Unsere Fachkräfte und Spezialisten wären in einem solchen Fall kaum zu ersetzen.“

Innerbetriebliche Abläufe sollten sich einspielen

Zwar hätte der Garten, der an der Straße Am Botanischen Garten liegt, laut Corona-Landesverordnung bereits ab dem 4. Mai mit Einschränkungen öffnen können, doch sollten sich zunächst „die innerbetrieblichen Abläufe einspielen“, betont Petersen. Gerade die Nähe von Besuchern zu den Gärtnern hätte ein großes Infektionsrisiko bedeutet.

Wenn sich am Sonnabend um 9 Uhr der 2015 umgestaltete Haupteingang des Gartens öffnet, den das Künstlerehepaar Isabel und Knut Lange mit schmiedeeisernen Pflanzenornamenten versehen haben, kann es durchaus zu Wartezeiten kommen. „Wir können nicht einschätzen, wie viele Besucher gleich am ersten Tag der Wiedereröffnung kommen“, sagt Petersen. „Maximal 500 bis 700 Gäste“ dürften auf die acht Hektar große Anlage, beaufsichtigt und auch gezählt durch studentische Hilfskräfte. Heraus geht es dann durch die weiteren Pforten auf dem Gelände.

"Wir wollen aus den Erfahrungen lernen"

„Wir freuen uns, wenn die Leute wieder kommen“, betont Petersen. Doch sie sagt auch: „Wir öffnen den Park nach und nach an mehr Tagen und wollen aus den Erfahrungen der ersten beiden Öffnungstage lernen.“

Picknick sei im Park nicht möglich, auf den Wegen und den vielen betretbaren Rasenflächen müsse – wie auf den bereitgestellten Bänken auch – ausreichend Abstand gehalten werden. Zwei der drei Toilettenanlagen sind geöffnet, die Anlage in den Gewächshäusern bleibt, wie die Schauhäuser selber, bis auf Weiteres geschlossen, Veranstaltungen sind derzeit ebenfalls nicht möglich.

Alpinum steht in voller Blüte

„Wer dem Trubel der ersten Tage entgehen möchte, sollte eventuell auf einen späteren Termin ausweichen“, sagt Petersen und ergänzt: „Wir tasten uns in Sachen Öffnung jetzt Stück für Stück voran.“ Auf die Besucher wartet zunächst die voll in der Blüte stehende Hochgebirgslandschaft Alpinum, ein künstlich aufgeschütteter Felsberg, der über einfache Wege erklommen werden kann. Blühende Gehölze in deren Anlage, die zum Teil duftende Pracht der Frühjahrsbepflanzung, Flieder – „es ist einfach wunderschön“, sagt die Biologin.

Infopavillon soll im Juni eingeweiht werden

Und auch der künftige Infopavillon für Besucher kurz hinter dem Haupttor, der voraussichtlich im Juni eingeweiht wird, lädt zu ersten neugierigen Blicken ein. Das ebenfalls vom Bredeneeker Künstlerehepaar Lange entworfene und etwa 80 000 Euro teure Eingangsgebäude ist eine mit Glas gefüllte Stahlkonstruktion, die vom Freundeskreis des Botanischen Gartens finanziert wurde. Optischer Hingucker: Im Inneren wird das Dach von einem kräftigen Stahlträger in Form eines Baumstamms gestützt.

Mehr Informationen über die Anlage, auch zu weiteren geplanten Öffnungszeiten, gibt es hier.

