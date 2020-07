Kiel

Damit ist die Zahl der aktuell Infizierten in Kiel inzwischen auf 13 gestiegen. Nach Angaben von Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sind derzeit 160 Personen in Quarantäne. Zwischen den Fällen aus den letzten Tagen und den sieben neuen Fällen gebe es keinen Zusammenhang, so Stöcken.

Die Feier fand laut Stadt Kiel im Freien statt und sei im Rahmen der geltenden Corona-Regeln erlaubt gewesen. "Wenn so etwas passiert, müssen alle Alarmglocken angehen", sagt Stöcken, der die Menschen in Kiel aufruft, sich trotz der Lockerungen an die Abstandsregeln zu halten. "Bitte bleibt euch vom Leib!" Die Leiterin des Kieler Gesundheitsamts, Sabine Herlitzius, geht davon aus, "dass wir weitere Infektionsfälle bekommen".

Erste Tests in Altenhilfe-Einrichtungen

Gegen 11 Uhr sei die Kita am Mittwoch, 1. Juli, vom Gesundheitsamt informiert worden, dass bei einem Kind ein positiver Corona-Test vorliege, sagt Irene Sebens, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes Kiel, zu dem die Kita am Sibeliusweg gehört. "Daraufhin wurden alle Eltern benachrichtigt, die Kinder mussten abgeholt werden." Das positiv getestete Kind sei am Mittwoch bereits nicht in der Kita gewesen.

Neben dem Kind sind sechs Erwachsene aus dem weiteren familiären Umfeld des Kindes infiziert, drei von ihnen arbeiten in verschiedenen Altenhilfe-Einrichtungen. Dort seien bereits erste Tests durchgeführt worden, so Sabine Herlitzius. Möglicherweise betroffene Bewohner seien bereits separiert.

55 Kita-Kinder müssen mit einem Elternteil in Quarantäne

"Keiner steckt sich mit Absicht an, keiner verbreitet das Virus mit Absicht weiter", sagt Stöcken. Dennoch zeige der Fall, wie schnell es Auswirkungen für Menschen in besonderen Lebenssituationen, wie die Senioren in den Einrichtungen, geben könne. Man müsse daher weiter auf sein Verhalten achten. " Corona-App und Maskenpflicht reichen nicht aus, um sich in Sicherheit wiegen zu können."

Die Kontaktketten in der Kita seien notiert und hätten so nachverfolgt werden können, sagt Awo-Geschäftsführerin Sebens. Das Ergebnis: Alle 55 dort derzeit betreuten Kinder müssen in Quarantäne, jeweils mit einem Elternteil, zusätzlich zwölf der 21 pädagogischen Mitarbeiter des Kinderhauses.

Mobile Teststation auf dem Kita-Gelände

Am Freitag, 3. Juli, soll für die in der Kita betroffenen Familien eine mobile Teststation auf dem Kindergarten-Gelände aufgebaut werden. "Im Augenblick wissen wir nicht, ob noch jemand infiziert ist. Wenn die Testergebnisse vorliegen, können wir weitersehen", so Sebens. Dies sei voraussichtlich Anfang kommender Woche der Fall. Bis dahin bleibe die Kita geschlossen.

Außenstelle der Kita am Sibeliusweg nicht betroffen

Davon ist die ein paar hundert Meter weiter gelegene Außenstelle des Kinderhauses am Sibeliusweg nicht betroffen. Die 36 Kinder, die auf dem Gelände des Kinder- und Jugendbauernhofes am Skandinaviendamm in Kiel-Mettenhof untergebracht sind, würden unabhängig von den anderen betreut.

Im Kinderhaus Sibeliusweg habe man sich an das Hygienekonzept gehalten, beispielsweise sei bei den Kindern darauf geachtet worden, dass sie so wenig verschiedene Kontakte wie möglich hätten. Und die Mitarbeiter hätten untereinander Abstand gehalten. "Mit den Kindern ist das aber nicht praktikabel", sagt Sebens. Zudem wisse man nicht, was die Kinder nachmittags machen. "Es kann sein, dass sich dann Kinder treffen, die in der Kita getrennt sind." Stöcken lobte die schnelle Reaktion und das Hygienekonzept in der Kita. "Die Einrichtung ist sehr kooperativ."

Der Corona-Fall im Kinderhaus Sibeliusweg ist nicht der erste in Kiel und Umgebung: Ende Mai war eine Mitarbeiterin der Waldorf-Kita positiv getestet worden. Mitte Juni traf es dann den Kindergarten Kronshagen, hier war eine 37-jährige Erzieherin positiv getestet worden. "Dass in den Kitas Gefahren vorherrschen, ist klar", so Sebens. "Das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Kita gewesen sein", sagt die Awo-Geschäftsführerin mit Blick auf den aktuellen Fall in Kiel-Mettenhof.

