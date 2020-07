Nach wochenlanger Ruhe verschärft sich in Kiel die Corona-Situation wieder. Mindestens sieben Menschen aus einem familiären Umfeld haben sich nach einem Treffen infiziert. Davon arbeiten drei Erwachsene in Altenhilfe-Einrichtungen. Ein Kind geht in die Awo-Kita am Sibeliusweg in Mettenhof, die am Mittwoch geschlossen wurde.