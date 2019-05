Kiel

Es ist herzhaft, fruchtig, vor allem kreativ und immer gefragter. Bei den 7. Kieler Craft Beer Days in der Halle 400 lassen sich rund zweieinhalb Tausend Feinschmecker seit Freitag und bis Sonnabend 22 Uhr handwerklich gebrautes Bier von 35 Ausstellern munden.

Meist strömen Männer in die Halle, um sich über eine Braukunst zu informieren, die alte Rezepturen beherzigt und lieber für bewussten Genuss sorgt als für das „Hau-wech“-Gefühl. „Craft Beer fördert die Qualität von Bier. Lieber weniger davon trinken, dafür mehr genießen“, beschreibt Micha Reese, der Craft Beer in Lübeck und Rostock verkauft. Er sieht zwei Trends in diesem Jahr: „Sauerbiere und norwegische Kveik-Hefe, die fast in Vergessenheit geriet und selten ist“, beschreibt er.

Seit 2013 organisiert Thom Glas die Veranstaltung, seit ein paar Jahren in der Halle 400. An 38 Brauerei-Ständen können Biergourmets die Produkte aus dem In- und europäischen Ausland wie die skandinavischen Länder, Belgien, Holland und die Tschechische Republik probieren. Es gibt extra Someliergläser, damit möglichst umfangreich auf Hopfen und Hefe getestet werden kann. „Hier treffen sich Gelichgesinnte, die nicht nur Bier trinken, sondern auch darüber reden und philosophieren möchten“, beschreibt Glas.

Geöffnet ist am Freitag bis 22 Uhr. Die Tageskarte kostet (ab 16 Jahren) sieben Euro, einen 0,1 Liter Probierschluck gibt es ab 1 Euro. eye