Es war ein historischer Grundstein, der am heutigen Freitag vor 70 Jahren in der Landeshauptstadt Kiel gelegt wurde. Der damalige Oberbürgermeister Andreas Gayk (SPD) gab an der Holstenstraße den Startschuss für den Bau eines noch heute unter seinem Namen bekannten Gebäudes - des Howe-Hauses.