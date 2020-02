700 Jahre Gelehrtenschule: Historie zwischen Tradition und Aufruhr

Kiel

Abkömmlinge der Werftdynastie derer von Howaldt büffelten hier Latein und Mathe, genauso wie Nobelpreisträger Max Planck oder solche Künstlerpromis wie Justus Franz oder Axel Milberg. Nach wie vor genießt die Traditionsschule einen Sonderstatus als einziges Altsprachliches Gymnasium Kiels mit humanistischem Anspruch. Doch die Anfänge sind extrem bescheiden.

Am Beginn der langen Geschichte steht ein Stück vergilbtes Papier, das zu den historisch wertvollsten Dokumenten des Stadtarchivs zählt: eine auf den 17. Februar 1320 datierte Urkunde. Damit erteilt Graf Johann II. von Holstein/ Kiel dem Magister Henricus de Culmine das Privileg zu Errichtung einer Schule in Kiel.

Doch in den ersten Jahren läuft es nicht rund für den „Scholasticus“ Henricus. Er streitet sich mit Stadt, Kirche, Kloster Bordesholm und Landesherr über Trägerschaft und Organisation der ersten Kieler Schule.

Als Latein noch nicht "tot" war

1350 kommen die Streithähne schließlich doch zueinander: Henricus schenkt der Stadt ein Schulgebäude am Nikolaikirchhof 3/4. Kloster und Stadt unterhalten künftig das Gebäude. Der Hauptpastor von St. Nikolai wird Rektor und Leiter der ersten Lateinklasse.

Diese antike Sprache war damals alles andere als „tot“, weil sie nicht nur Geistlichen, sondern auch Kaufleuten und Handwerkern als weitere „Umgangssprache“ diente. Also schickten diese Berufsstände ihre Söhne ebenfalls auf die Lateinschule.

Nach der Reformation herrschten strenge Regeln

Mit der Einführung der Reformation 1534 trennt sich die Schule vom Kloster Bordesholm, untersteht nun einem „Schulregiment“ von Geistlichkeit und Stadt. Neuer Standort ist das das ehemalige Kieler Kloster. Die Bugenhagener Kirchenordnung, die nun für die Schule gilt, ist streng: sie enthält exakte Vorschriften zu Unterrichtsdauer, Lehrplan, Disziplin oder Lehrerausbildung.

1556 steht wieder ein Umzug in ein neues Gebäude an – diesmal in der Haßstraße/Ecke Faulstraße. Dort arbeiten Rektoren, Konrektoren, Kantoren, Schreib- und Rechenmeister, die rund 80 Schüler unterrichten.

Die „gelehrten“ Lehrer (also die mit akademischer Ausbildung) erhalten von der Stadt zwar eine Art Grundgehalt plus Naturalien. Aufgestockt werden die Gehälter aber durch ein vierteljährlich zu zahlendes Schulgeld, Einnahmen durch damals obligatorische „Leichengesänge“ von Lehrern und Schülern sowie Geldsammlungen unter Kieler Bürgern.

Zwischenzeitlich gab es zwei Schulen unter einem Dach

Der 30jährige Krieg (1618-1648) und seine Folgen führen zum Niedergang der Schule. Spuren hinterlässt auch die Französische Revolution (1789-1799): Rektor Erasmus Danielson teilt 1797 die damalige „Stadtschule“ in eine „Bürger-“ und „Lateinschule“, deren Abschlüsse zum Uni-Studium berechtigen.

Ab 1803 dient laut Schulchronik ein ehemaliges Adelshaus in der Küterstraße 5 als neues Schulgebäude mit mehreren „Schulstuben“ für rund 100 Schüler, Lehrerwohnungen plus Schulhof. 1848 wird die Schule verstaatlicht.

"Antike, Christentum, Deutschtum"

Als die Preußen in Schleswig-Holstein das Zepter schwingen, geht es steil bergauf mit der Gelehrtenschule. Sie bekommt 1868 am Kleinen Kiel (Dammstraße) einen repräsentativen Neubau, den Titel „Königliches Gymnasium“, Zuwachs an Lehrern aus ganz Deutschland sowie den Nimbus einer „Eliteschule“ für damals bis zu 500 Schüler.

Das Motto, nachdem sie damals unterrichtet werden: „Antike, Christentum, Deutschtum“. Die reformorientierten 1920er-Jahre bringen eine Neuerung: Ab 1924 dürfen auch Mädchen die Schule besuchen.

Prachtbau versinkt im Bombenhagel

Nach einem Luftangriff am 26. August 1944 bleiben vom wilhelminischen Prachtbau nur noch Trümmer. Bis 1953 muss sich die heimatlos gewordene Gelehrtenschule Unterrichtsräume an der „ Asyl“ gewährenden Humboldtschule teilen – was aber nur mit dreifachem Schichtwechsel gelingt. 1953 zieht die Gelehrtenschule in die 1963 fertiggestellten Neubauten an der Feldstraße.

1968 proben Schüler den Aufstand

Im Oktober 1968 gerät die Traditionsschule in den Strudel des bundesweiten Aufruhrs und damit in die Schlagzeilen: „20 Oberschüler zogen auf dem Rasen vor der Gelehrtenschule erstmals in der Bundesrepublik in den Hungerstreik“, berichtet damals die „Zeit“ – aus Solidarität mit den von der Schule verwiesenen, aufmüpfigen Schulkameraden.

Sie wollten angeblichen Spott eines ihrer Lehrer im NS-Jargon bei einer Klassenfahrt in Italien nicht hinnehmen. Auch Eltern solidarisieren sich, stärken ihre Kinder mit Tee und aufmunternden Worten. Ganze 40 Jahre sollte es dauern, bis 2008 das für zwei der Rebellen verhängte Hausverbot aufgehoben wurde.

Welche Bildungs- und Freizeitangebote die Gelehrtenschule heute bietet, finden Sie unter diesem Link.

Der offizielle Festakt beginnt am Sonntag, 16. Februar um 11.30 Uhr in der Nikolaikirche. Im Anschluss lädt die Schule zu einem Empfang in ihren Räumen.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier