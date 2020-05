Ein Grund weniger, sich zu fürchten

Kiel

Kiel, ein Trümmerfeld. Niedergebombt und zerstört. Ein Bild des Grauens. Die stolze Marinestadt an der Förde lag nackt dar: "Gegen Kriegsende konnte man weite Flächen überblicken, die vorher dicht bebaut gewesen waren", schilderte Stadtarchivarin Hedwig Sievert. "Wer die Altstadt vom Bootshafen oder von anderen Seiten her betrachtete, konnte die natürliche flache Hügelform der Altstadt erkennen, so wie sie etwa in den Tagen der Gründung Kiels ausgesehen haben muss."

Kiel wurde zu einer "offenen Stadt"

Vielleicht nicht ohne Grund verweist Sievert auf die Stadtgründung. In den letzten Kriegstagen tat sich hier vermeintlich Ursprüngliches. Am 2. Mai hatte das Marine-Oberkommando entschieden, Kiel kampflos zu übergeben. Es wurde zur "offenen Stadt" erklärt. Geradezu unwirklich muss das gewirkt haben, bei der schwer militarisierten Förde. Am 3. Mai fielen dennoch Schüsse – allerdings nicht im Gefecht, sondern um die Munition zu vernichten.

Anzeige

Auch das nicht ohne Grund: Wenige Kilometer weiter nördlich hatte sich die "Reichsregierung Dönitz" um den formalen Hitler-Nachfolger Karl Dönitz in Flensburg-Mürwik verschanzt und klammerte sich ans Großdeutsche Reich. Auch ein Grund, warum die Alliierten-Bomber weiter Luftangriffe flogen. Lange mussten die Feinde der Nazis von großem Widerstand in Schleswig-Holstein ausgehen.

Weitere KN+ Artikel

Nur der Rathausturm blieb verschont

Tatsächlich war es lediglich der noch intakte Kieler Rathausturm, der Trutz darstellte. Am 3. Mai hatte das Wirtschaftsamt begonnen, Essen und Kleidung zu verkaufen. Das ging schief: Die hungernden Massen stürmten die Lager. "Überall war etwas zu holen", beschrieb Historikerin Christa Geckeler. Letzter Fliegeralarm in der Nacht zum 4. Mai – noch einmal Bomben auf Holtenau und den Kanal. Am folgenden Nachmittag standen die Briten im Rathaus und entmachteten NSDAP-Oberbürgermeister Walter Behrens.

Am gleichen Tag unterzeichneten in Lüneburg die Streitkräfte in Nordwestdeutschland die Kapitulation. Schon am 7. Mai vor 75 Jahren hatte die Royal Army Kiel vollständig besetzt. Die Panzer rollten über die großen Einfahrtsstraße und über die Gablenzbrücke, um wichtige Gebäude zu beschlagnahmen.

Die Briten verboten umgehend den Hitlergruß

Entsetzen ob der tiefen nationalsozialistischen Durchdringung Deutschlands wurde in britischen Berichten deutlich: Vice-Admiral Harold Tom Baillie Grohman übernahm am 7. Mai das Kommando vom Marine-Oberkommando Ost – und sah sich dem Hitlergruß von Generaladmiral Oskar Kummetz gegenüber. "Grohman verbot diesen Gruß umgehend verbindlich für die deutsche Reichsmarine", so der Kieler Historiker Jens Rönnau. "Frieden: Dönitz kapituliert", verkündeten die Alliierten in für das deutsche Volk abgeworfenen Zeitungen.

Doch gab es weder die "Stunde null", das bewusste Erleben des Kriegsendes, noch das Ende des Elends. Die Tuberkulose grassierte: In Kiel starb ein so großer Anteil der Bevölkerung wie in keiner anderen deutschen Stadt der Größe. Schon jetzt war die Verpflegung deutscher Flüchtlinge eine gewaltige Herausforderung: 1946 machten sie fast zehn Prozent der Kieler aus. Viele dachten nur an sich und konnten oder wollten sich nicht mit ihrer Schuld und den Verbrechen in der NS-Zeit auseinandersetzen. "Die deutsche Volksgemeinschaft, die zwölf Jahre lang propagiert wurde, zerfiel rasend schnell", fasste Regionalhistoriker Uwe Danker zusammen. Zugleich machte sich ein Kollektiv in Nazi-Gräuel Verstrickter Gedanken, wie es frei von Schuld erscheinen konnte – profitierte später vom "Scheitern der Entnazifizierung", so Geckeler. Das Kriegsende ist 75 Jahre später ein Grund zum Erinnern. Damals war es ein Grund weniger, sich zu fürchten, aber kein Ende der Furcht.

Immerhin saß Henderson im Februar 1946 mit am Tisch, als der erste Landtag ernannt und Kiel bald zur Hauptstadt des demokratischen Schleswig-Holstein wurde.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.