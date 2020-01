Kiel gedenkt der NS-Opfer

Kiel

Bereits am Sonntag, 26. Januar, sorgen eine weitere Lesung sowie Gottesdienste und ein Poetry Slam für Erinnerung. Auch der Landtag hat zahlreiche Angebote.

So informierte die Stadt über die zentrale Gedenkveranstaltung am Montag ab 19 Uhr im Ratssaal: Nach der Begrüßung durch Stadtpräsident Hans-Werner Tovar wird Norbert Aust die Reden präsentieren, die der Lübecker Schriftsteller Thomas Mann zwischen 1940 und 1945 an die deutsche Bevölkerung richtete. Mann offenbarte und mahnte Kriegsverbrechen, Verfolgung und Holocaust an – und warnte eindringlich immer wieder vor dem Nationalsozialismus.

Thomas Manns Ansprachen aus der BBC

Über die BBC waren seine Worte an die Deutschen ausgestrahlt worden: Mann selbst beschrieb 1943, dass er "mit rechter Hand" gerade den Roman "Doktor Faustus" schreibe: "Mit der linken werfe ich unermüdlich Steine in Hitlers Fenster." Die Hamburger Dramaturgin Sonja Valentin begleitet Aust. Sie hat selbst ein Buch über die Sendungen Manns veröffentlicht.

Bereits am Sonntag wird das Thema im Kieler Stadtarchiv ebenfalls literarisch aufgearbeitet: "Kein Versbreit den Faschisten" heißt der Poetry Slam, der um 16 Uhr in der Pumpe starten soll, mit namhaften Vertretern wie Mona Harry, Stefan Schwarck, Selina Seemann oder Michael Kühn. "Sie präsentieren Texte gegen rechte Hetze und Neonazismus und für kulturelle Vielfalt", sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Die Moderation übernimmt der ebenfalls bekannte Poetry-Slammer Björn Högsdal. Der Eintritt ist ebenso frei wie am Montagabend zur Lesung im Rathaus.

Kirchen in Kiel mit Gedenkgottesdiensten

Auch in Kieler Kirchen wird der Opfer der grauenhaften Verbrechen im Nationalsozialismus gedacht: St. Ansgar (Holtenauer Straße 91) öffnet am Sonntag um 10 Uhr die Tore zum Gedenkgottesdienst anlässlich der Auschwitz-Befreiung. In diesem Rahmen liest Marko Gebbert, Schauspieler im Kieler Theaterensemble und Träger des Kieler Kulturpreises, das wohl eindrucksvollste Gedicht zur Shoa, Paul Celans "Todesfuge", außerdem kurze Auszüge aus Marcel Reich-Ranickis Biographie "Mein Leben", Jorge Sempruns biographischem Roman "Was für ein schöner Sonntag" und andere Texte, kündigt Friedhelm Boyken vom Kirchengemeinderat Heiligengeist an. Hier ist der Eintritt ebenfalls frei – um eine Spende wird gebeten. Die Nikolaikirche am Alten Markt wird am Montag um 12 Uhr zum Gottesdienst im Gedenken an die Holocaust-Opfer geöffnet.

Flandernbunker und Landtag planen ebenfalls

"Am gleichen Tag soll der Flandernbunker an der Kiellinie von 18 bis 20 Uhr leuchten mit der Unterstützung von möglichst vielen Menschen", so Jens Rönnau vom Verein Mahnmal Kilian. Er lädt ein, eigene Lichter mitzubringen, im Rahmen einer bundesweiten Aktion der Gedenkstätten.

Der Landtag plant für Montag ein offizielles Gedenken. Am Abend werden Holocaust-Überlebende vor Ort sein, heißt es aus dem Landeshaus. Dort schließt sich eine Ausstellung des Fotografen Stefan Hanke ("KZ überlebt") sowie ein Gedenkmonat mit Veranstaltungen an unterschiedlichen Standorten an, Kooperationspartner: der Landesbeauftragte für politische Bildung und das RBZ Wirtschaft.

