Kiel

Seit dem Soundcheck zur Kieler Woche 2019 feiern rund 1,5 Millionen Besucher auf dem größten Sommerfest Nordeuropas. Dass da auch Menschen aneinander geraten, ist vorhersehbar. Im Vergleich zur Kieler Woche 2018 stellte die Polizei zum Bergfest jedoch eine Zunahme der Straftaten fest.

80 Straftaten zur Kieler Woche 2019 - Schwerpunkt am Sonnabend

Von Freitag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, zählte die Polizei Kiel 80 Straftaten auf der Kieler Woche 2019. 41 davon waren sogenannte Rohheitsdelikte (2018: 27). Zum Vergleich: 2018 gab es 73 Straftaten auf den Veranstaltungsflächen.

Der Großteil der Straftaten (36) wurde am sehr besucherstarken Sonnabend begangen, so die Polizei Kiel. Drei Polizisten seien bei Widerständen leicht verletzt worden. "Auffallend und zugleich erschreckend war der hohe Solidarisierungsgrad von zunächst Unbeteiligten, die die Maßnahmen der Polizei störten", teilten die Beamten am Wochenende mit.

Mann stirbt nach Kieler-Woche-Besuch

Überschattet wurde die erste Hälfte der Kieler Woche 2019 von einem Todesfall: Ein 31-jähriger Besucher wurde am Sonnabend nach einer Rangelei bewusstlos und lebensgefährlich verletzt an der Kaistraße aufgefunden, am Montag starb er im Krankenhaus. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

90 Platzverweise bis zum Bergfest

Seit Freitag sprachen die Polizisten 90 Platzverweise aus. Eine immense Steigerung im Vergleich zu 2018. Hier gab es 38 Platzverweise im gleichen Zeitraum.

Wie der Anstieg zu erklären ist? Bei dem sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad hielten sich laut Polizei Kiel zahlreiche Personen auf Schiffsanlegern auf, doch dort ist der Aufenthalt verboten.

Bei sieben Platzverweisen (2018: 6) endete die Maßnahme in Gewahrsam, da die Personen den Anweisungen der Polizei nicht nachkommen wollten.

Alkoholkonsum führte ins Gewahrsam

Für 13 von 38 hilflosen Personen endete die Kieler Woche aufgrund des Alkoholgenusses im Polizeigewahrsam (2018: 9/31).

Wie auch in den Jahren zuvor kontrollierten Jugendschutzstreifen, bestehend aus Mitarbeitern der Stadt und der Polizei, Kinder und Jugendliche und sprachen diese gezielt auf ihren Alkoholkonsum an. Auffälligkeiten im Vergleich zum Vorjahr gab es hier nicht.

So bewertet die Stadt Kiel die Kieler Woche 2019

Die Stadt Kiel zieht eine positive Zwischenbilanz. „Im Jubiläumsjahr zeigt sich die Kieler Woche von ihrer besten Seite“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) am Mittwoch zur Halbzeit des Segel- und Volksfestes. Segeln auf Weltklasse-Niveau, diverse musikalische Höhepunkte, die Spiellinie auf der Krusenkoppel und die Balloon Sail hob Kämpfer unter anderem hervor. Die Kieler Woche sei unglaublich vielfältig. Genau das mache ihren Charme aus.

Rund 1,5 Millionen Besucher wurden bereits gezählt. Das Wetter zeigte sich im bisherigen Verlauf der Kieler Woche durchweg sonnig und trocken.

Als weitere Höhepunkte stehen das Classic-Open-Air auf dem Rathausplatz am Freitag, die Windjammerparade am Sonnabend und das Abschlussfeuerwerk am Sonntagabend an.