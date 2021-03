Kiel

Mit dem Geld sollen Straßen und Wege rund um geplante Baufelder ausgebaut werden. Die Kieler Stadtbaurätin Doris Grondke sagt dazu: „Wir freuen uns, dass nun die förderrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, um den Straßenendausbau an der Hörn weiter voranzutreiben.“

Teile der Anliegerstraßen „Former“, „Stemmer“ und „Zur Helling“ werden barrierefrei ausgebaut. Fahrbahn, Gehwege und Parkplätze sind jeweils getrennt. Sie werden in Pflasterbauweise hergestellt und durch Baumreihen ergänzt. Nach dem Endausbau soll auf allen Anliegerstraßen Tempo 30 gelten.

Seit 1990 wird das Gebiet an der Kieler Hörn mit Mitteln der Städtebauförderung umfangreich umgebaut und modernisiert. Insgesamt mehr als 28 Millionen Euro haben Bund, Land und Stadt zu gleichen Teilen schon investiert.

Das sagt die Innenministerin

„Es ist beeindruckend, was mithilfe der Städtebauförderungsmittel in den vergangenen Jahren auf dem ehemaligen Hafengelände an der Hörn schon entstanden ist“, sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Viele Einzelprojekte sind bereits umgesetzt worden. Menschen konnten schon in moderne Wohnungen einziehen. Es gibt neue kulturelle und soziale Treffpunkte und Angebote. Ich freue mich, dass jetzt ein weiterer Abschnitt des Gesamtkonzepts umgesetzt werden kann.“

Das sagt die Landtagsabgeordnete

Auch die Kieler Landtagsabgeordnete Özlem Ünsal (SPD) begrüßt das Städtebaugeld. Das Innenstadtgebiet an der Hörn brauche einen kräftigen Schub, sagt sie. Dort könnten jetzt „Wohnen und Arbeiten, ergänzt um gastronomische, soziale und kulturelle Angebote, weiterentwickelt werden“. Das Gebiet verbinde zudem die Stadtteile Gaarden und Mitte und stärke das Stadtzentrum in seiner Multifunktionalität und als kommunalen Identitätsanker.

Das ist die städtebauliche Gesamtmaßnahme

Die Städtebauförderungsmaßnahme „Hörnbereich“ wurde im Jahr 1990 in das Städtebauförderungsprogramm „Sanierung und Entwicklung“ aufgenommen. Ziel der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ist die Revitalisierung und Umwandlung einer Industriebrache in ein lebendiges Quartier „Wohnen und Arbeiten am Wasser“ auf der Ostseite der Hörn im Stadtteil Gaarden, wo in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt ein gemischt genutztes Stadtquartier mit Dienstleistung, Wohnen, Freizeit und Kultur entwickelt wird.