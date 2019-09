Fun-Cup: Mit schrägem Outfit ins Ziel

Kiel

Schon am Freitag rammten rund 1200 Schüler in 59 Teams ihre Paddel ins Wasser der Hörn. Am Sonnabend gaben dann 86 Fun-Cup-Teams richtig Gas auf den sechs 250 Meter langen Bahnen. Und das war manchmal wegen der Kostüme gar nicht so einfach, zumal sie jeweils zwei Vorläufe und einen Endlauf überstehen mussten.

Gut fürs Drachbootrennen gerüstet

Kein Problem war es für die Teilnehmer, die in ihren Pagoden rund um die Hörn gut für den Wettkampftag gerüstet waren. „Wir haben alles mit dabei: Wäscheklammern, Wäscheleinen, Naschis, Essen von Couscous-Salat bis zu Knödeln“, sagte Gabi Kummerfeld von den „Hafenschrubbern“. Seit sechs Jahren ist das Team aus rund 20 Freunden, Kollegen, Nachbarn und Verwandten mit am Start, immer unter anderem Namen und in anderen Kostümen.

Aus den „Küstencops“ im vergangenen Jahr wurden nun bunte Putzteufel, mit einem Mann als Trommler. „Wir sind gut sozialisiert. Er denkt, wir hören auf ihn“, sagte sie. 2018 ergatterten die Damen mal den dritten Platz, in diesem Jahr den vierten im Finale der Ladies.

Organisator sieht hohe "Kostümqualität"

Wenn Organisator Bernd Lensch von der Ellerbeker Turnvereinigung seine Augen über das Geschehen schweifen ließ, stieg in ihm die pure Freude auf. „Es gibt auf keinem anderen Drachenbootrennen in Deutschland so eine Kostümqualität wie hier. Der Spaßfaktor scheint einen höheren Stellenwert zu haben als der sportliche“, sagte Lensch. Er habe nicht geahnt, dass der Fun-Bereich so gut ankommt.

Und damit die Zuschauer nicht nur in Strömen kommen, sondern auch länger an der Hörn verweilen, „wird mehr Streetfood und Kleinkunst angeboten“. Das ganze Jahr über organisiert er mit seinem Team und seiner Familie die Drachenboottage. „Es ist entspannter geworden, denn unter den Teams gibt es viele Wiederholungstäter. Die wissen, was zu tun ist, und kennen die Boote“, sagte er.

Weniger Teams angemeldet

In diesem Jahr meldeten sich weniger Teams an. Grund: Neben zwei Konkurrenzveranstaltungen in Rendsburg und Lübeck werde es immer schwieriger genügend Team-Mitglieder zu finden. „Das ist ein Nischensport mit großen Teams. Da muss man Zeit haben, Mitglieder zu finden und sie zu motivieren“, sagte Bennet Lensch, der seinem Vater seit 14 Jahren hilft.

Kein Rennen ohne Prominenz: Auch Ministerpräsident Daniel Günther legte sich mit seinem Team von der Staatskanzlei ins Zeug. „Wir sind gut ins Rennen gekommen, hatten einen schönen Start“, sagte er. Das machte sich bezahlt. Sein Team „Jamaikanuten“ schaffte im A Finale Mixed den vierten Platz.

Ergebnisse des Fun-Cups der Kieler Drachenboottage

Und das sind die alten und neuen Sieger: Die Eintakter gewannen wieder das Finale Mixed mit einer Zeit von 1:00,76, auch „die Schlappen“ hatten bei den Ladies mit 1:14,54 wie im Vorjahr die Nase vorn. „ETV and friends“ siegten mit 1:02,28 in der Kategorie Kanu, im Finale Open konnten die "TauRes and friends" ihre Zeit verbessern und wurden mit 0:57,58 die besten. Im Lucky-Loser-Finale errangen „nordischnet“ den Sieg. Den ersten Platz für die besten Kostüme ergatterten die „Hafenschubser“, gefolgt von den „Open Science Punks“ und den „Raketenwürmern“.

