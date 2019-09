In Kiel tritt man nicht nur mit viel Vergnügen in die Pedale, sondern auch gerne vornehm. Vor allem, wenn „Kiels Gute Adressen“ zum alljährlichen Tweed Run laden. So starteten am Sonntag rund 100 Radler zum 9. Mal britisch stilvoll auf die Zehn-Meilen-Tour in Richtung Projensdorf.