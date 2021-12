A 21: Die lange Geschichte einer Autobahn

Kiel

Die Älteren werden sich erinnern: an die Nachricht, dass die „Todesstrecke“ durch das östliche Holstein vierspurig ausgebaut werden soll. Todesstrecke: In dem Ruf stand in den 1960er-Jahren die Bundesstraße 404 zwischen Kiel und Geesthacht.

Die seinerzeit zweispurige Straße war überlastet und unfallträchtig. Besonders auf der Kreuzung mit der Kreisstraße 52 bei Trappenkamp und an Einmündungen von Wirtschaftswegen kam es zu schweren Unfällen. Wildwechsel und Überholmanöver erhöhten das tödliche Risiko. Die Nachricht vom geplanten Ausbau wurde in Schleswig-Holstein allenthalben mit Erleichterung aufgenommen.

Damit beginnt die Geschichte der Autobahn 21. Sie ist noch nicht zu Ende.

Vorgeschichte

Schon 1927 hatte die Verwaltung der Provinz Schleswig-Holstein erwogen, die Wegestrecke Kiel-Bornhöved-Bad Segeberg zur Landstraße zu erheben und auszubauen. Grund war die Erkenntnis, dass es eines zweiten Verkehrsweges von Kiel nach Hamburg neben der Altonaer Chaussee über Neumünster bedürfte. Er sollte über Bad Segeberg und Ochsenzoll, das heutige Norderstedt, führen.

Es kam ein Weltkrieg dazwischen. Danach reifte von Neuem der Plan einer Neubaustrecke, um insbesondere die Pendler von und nach Kiel sowie den Verkehr zu den Ostseehäfen aufzunehmen. Außerdem sollten die Fremdenverkehrsgebiete an der Ostsee von Kiel bis Hohwacht erschlossen und die Landeshauptstadt an das deutsche Fernstraßennetz angeschlossen werden.

1951 wurde mit dem Abschnitt Bornhöved-Wankendorf/Stolpe begonnen. 1954 wurden die Strecken Kiel-Moorsee und Bornhöved-Bad Segeberg in Angriff genommen. Bei der Festlegung der Trasse wurde die Überlegung einbezogen, dass die Straße eines Tages vierspurig ausgebaut werden müsse.

Am Nikolaustag 1957 war die Straße von Kiel bis Bad Segeberg fertiggestellt. Zugleich wurde der Weiterbau bis zur A 1 so energisch betrieben, dass der Abschnitt genau ein Jahr später für den Verkehr freigegeben werden konnte.

1962 wurde der Weiterbau gen Süden vorangetrieben. Ziel war die damals geplante und 1966 fertiggestellte Wehrbrücke über die Elbe bei Geesthacht. 1965 übernahm der Bund die gesamte Strecke und nannte sie Bundesstraße 404. Ende der 1960er-Jahre war das Ziel Elbbrücke erreicht.

Geschichte

Der Verkehr auf der fertigen B 404 erhöhte sich stark. Um der Belastung gerecht zu werden und Unfallschwerpunkte zu entschärfen, wurde der vierspurige Ausbau betrieben. Dafür wurde ab 1972 der Abschnitt zwischen Wankendorf und Bornhöved als Ortsumgehung neu errichtet. In den weiteren Verläufen wurde nur die bestehende B 404 um zwei Fahrstreifen erweitert.

1998 reichte die vierspurige Bundesstraße von Negernbötel nördlich von Bad Segeberg und bis zum Bargteheider Kreuz mit der A 1 Hamburg-Lübeck. Erst in dem Jahr wurde die außerörtliche, kreuzungs- und ampelfreie Ausbaustrecke zur Autobahn aufgestuft. Die A 21 war geboren.

Am 14. November 2005 wurde das nächste Teilstück zwischen Bornhöved (B 430) und Trappenkamp eröffnet. Das war zugleich das Ende der unfallträchtigen Kreuzung mit der Kreisstraße 52. Sie wurde zum Autobahnanschluss ausgebaut. Der Lückenschluss zwischen Trappenkamp und Negernbötel gelang am 2. Juli 2008.

Auf Kieler Stadtgebiet wurde im Dezember 2010 ein Teilstück der B 404 zwischen Neumeimersdorf und der Anschlussstelle Wellseedamm vierspurig freigegeben. Es wurde nicht zur Autobahn umgewidmet.

Gegenwart

Heute wächst die A 21 langsam, aber sicher von Süden her an Kiel heran. Am 18. November 2011 begannen bei Stolpe die Bauarbeiten für das Teilstück bis Löptin. Am 2. Dezember 2014 wurden die ersten zweieinhalb Kilometer zwischen Stolpe und Depenau für den Verkehr freigegeben. Der zweite Bauabschnitt zwischen Depenau und der Anschlussstelle Nettelsee wurde drei Jahre später fertig.

Der dritte Bauabschnitt von Nettelsee bis Löptin hat 2018 begonnen und soll 2024 fertig sein. Auch die Fortführung von Löptin bis Klein Barkau hat 2018 begonnen. Sie soll im Frühjahr 2025 fertig sein.

Am Südende führt die A 21 immer noch nur bis zum Bargteheider Kreuz mit der A 1 Hamburg-Lübeck. Sie geht dort in die B 404 über. Darauf sind zwischen A 1 und A 24 Hamburg-Berlin provisorisch pro Fahrtrichtung je zwei gut einen Kilometer lange Überholfahrstreifen eingerichtet worden. Dort können Lkw überholt werden.

Zukunft

Der Autobahnausbau dieses Abschnitts zwischen A 1 und A 24 steht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030. Mit einer Realisierung ist deshalb zu rechnen. Langfristig ist der Weiterbau von der A 24 über Schwarzenbek, Geesthacht und die Elbe bis an die Autobahn 39 bei Lüneburg vorgesehen.

Die 34 Kilometer lange Strecke steht im Bundesverkehrswegeplan 2030 aber nur als weiterer Bedarf mit Planungsrecht. Die geplante Trasse soll Schwarzenbek und Geesthacht Ortsumgehungen bescheren. Sie weicht deshalb vom Verlauf der B 404 ab und führt durch den Sachsenwald.

Wann im Norden der Weiterbau der A 21 von Klein Barkau bis an den Wellseedamm in Kiel erfolgen kann, ist derzeit ungewiss. Auch wann das letzte innerstädtische Teilstück zwischen Neumeimersdorf und dem Barkauer Kreuz ausgebaut wird, ist noch unklar. Beide Teilstücke stehen im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030. Die Planung in der Autobahngesellschaft Deges läuft.

Der umstrittenste Teil des Ausbauprojekts in Kiel ist indes die Anbindung an die B 76 in Elmschenhagen. Die sogenannte Südspange soll von der Neuen Hamburger Straße (L 318) im Bogen durch das Vieburger Gehölz und über die Bielenbergkoppel an die B 76 führen. So steht es im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans.

Die Autobahngesellschaft Deges will im ersten Halbjahr 2022 eine Variantenstudie zur Trassenplanung der Südspange vorlegen. Darin werden dem Vernehmen nach drei Varianten erörtert.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fortsetzung der Südspange nördlich der B 76 soll dereinst eine Ostuferentlastungsstraße sein, der sogenannte Ostring II. Er steht jedoch nur als weiterer Bedarf mit Planungsrecht im Bundesverkehrswegeplan 2030. Vor 2030 ist mit keinerlei Planung zu rechnen.