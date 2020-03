Südspange: Das sind die Argumente der Gegner

Das Bündnis "Vorfahrt für den Klimagürtel" ist tatsächlich breit aufgestellt – und vereint alteingesessene mit jungen Initiativen, versucht dabei sowohl ältere als auch jüngere Zielgruppen anzusprechen. So sind neben dem Nabu und dem BUND sowie Greenpeace und dem Verkehrsclub Deutschland auch die Bürgerinitiative Klimanotstand, Cradle to Cradle, das Waldhaus, das Projekt Prüner Park und die Bielenbergkoppel sowie Fridays und Scientists for Future, Extinction Rebellion und TKKG vertreten. "Wir sind ein großer Verbund. Von den Mitgliedern her mehrere Tausend", sagte Referent Hartmut Rudolphi vom Nabu.