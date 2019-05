Kiel

Das bestätigten Stadt und Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) auf Anfrage von KN-online. Zwar gab es keine detaillierten Informationen, welche Baumaßnahme am Mettenhofzubringer zu dieser Zeit noch andauert. Doch befahrbar ist er in Fahrtrichtung Süden/ Hamburg wohl nicht. Die Stadt habe eine schnelle Alternative anbieten wollen, beteuert man den guten Willen: Dieser lässt sich so wie angekündigt allerdings wohl nicht umsetzen. Welche Alternativen gäbe es?

Auch an der A210-Auffahrt Melsdorf wird gearbeitet

Wenige Kilometer weiter gen Westen wäre rein theoretisch in Höhe Melsdorf eine Auffahrt auf die Autobahn 210 möglich, die Kiel mit Rendsburg verbindet. Von dort könnten Autofahrer zunächst zurück Richtung Kiel auffahren, um dann am Autobahnkreuz auf die A215 nach Süden zu wechseln. Doch auch dort steht offenbar an dem letzten Maiwochenende eine Maßnahme ins Haus, welche die Auffahrt als Umleitung für den Verkehr aus Kiel heraus ebenfalls unbrauchbar macht, war aus fachkundigen Kreisen zu vernehmen. Und jetzt?

Extrem aufwendige Umleitung

Es deutet sich die nächst-logische, aber extrem aufwendige Umleitung an, um die Autofahrer nach Süden und auf die A215 zu bringen: Über die Hamburger Landstraße und Neue Hamburger Straße beziehungsweise Hamburger Chaussee wäre es möglich, dem Verlauf der ehemaligen Bundesstraße 4 zu folgen, um dann schlussendlich an der Auffahrt Blumenthal auf die A215 zu fahren.

Bis nach Blumenthal ?

Die Strecke ist Navigationsportalen zufolge nur unwesentlich länger als die tatsächliche Route von der Anschlussstelle Kiel-West auf die Autobahn 215. Doch der Zeitaufwand wird bereits dort deutlich höher berechnet. Spannend wird es dann am fraglichen Wochenende, wenn es heißen wird: "Wie kommen Autofahrer denn bitte nach Hamburg?"

