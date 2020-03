Kiel

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) ergreift im Zuge der Corona-Pandemie weitere einschränkenden Vorkehrungen: Das Wertstoff-Zentrum in der Clara-Immerwahr-Straße und die Schadstoffsammelstelle in der Gutenbergstraße bleiben bis auf Weiteres für Direktanlieferungen geschlossen. Für beide Anlagen ist seit Montag, 23. März, ein Notbetrieb eingerichtet, den ausschließlich Kieler Gewerbetreibende und Kieler Privatpersonen mit Notfallanliegen nach telefonischer Ankündigung nutzen können, so das städtische Unternehmen.

Mehrere Wertstoffhöfe bereit geschlossen

Bereits in der vergangenen Woche hatte der ABK den Wertstoffhof in der Daimlerstraße und die beiden Kundenzentren am Kleinen Kiel und in der Daimlerstraße für den Publikumsverkehr geschlossen. Zudem wurden die saisonale Grünabfallsammlung, die Schadstoffsammlungen mit dem Schadstoffmobil und die Gebrauchtmöbelabholungen eingestellt. Sperrmülltermine können nur noch aus dringlichen Gründen und ausschließlich telefonisch vereinbart werden.

Das ABK-Kundenzentrum nimmt jetzt montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Kieler Telefonnummer 5854-0 Anmeldungen an und vergibt Termine. Einen Tag Vorlauf für Anlieferungen sollte eingeplant werden. Nicht dringend notwendige Anfragen werden abgelehnt, Gartenabfälle grundsätzlich nicht mehr angenommen, so der Betrieb.

Aktuelle Informationen zu den Einschränkungen seiner Services in der Corona-Krise veröffentlicht der ABK im Internet unter www.abfall-a.de.

