Kiel

Der Ortsbeirat Meimersdorf/Moorsee ging der Sache nach. Im alten Bezirk des Stadtteils rücken die Fahrzeuge mit ihren rotierenden Bürsten nur vierzehntägig an, während sie im neuen einmal wöchentlich kehren. „Etliche Neumeimerdorfer verstehen nicht, warum sie mehr zahlen müssen als die Bürger des alten Wohngebiets“, erklärte Canan Canli, die Vorsitzende des Ortsbeirates, den Anlass für das Thema auf der Tagesordnung.

Michael Müller und Jens Krause vom Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) brachten Licht ins Dunkel. Demnach richtet sich die Gebühr in Kiel nach der Länge der Straßenfront eines Grundstückes und nach der Häufigkeit der Kehrung. Kommt das Fahrzeug einmal in der Woche, so fallen pro Meter jährlich 8,16 Euro an. Der Abteilungsleiter Straßenreinigung des ABK, Michael Müller, nannte ein Beispiel: Bei einer Grundstücksfront von 15 Metern fallen etwa 125 Euro pro Jahr an.

In der Regel ist der ABK wöchentlich unterwegs

Kommt das Fahrzeug zweimal in der Woche, ist der Betrag doppelt so hoch – bei vierzehntägigem Dienst halbiert sich die Gebühr dementsprechend. „In der Regel fahren wir einmal wöchentlich“, erläuterte Müller. Dass Altmeimersdorf aus dem Rahmen falle, habe historische Gründe: „Vor der Eingemeindung 1970 konnten die Einwohner die Straßen selbst reinigen“, berichtete er. „Bei der Gebietsreform war es ein politisches Entgegenkommen, eine vierzehntägige statt eine wöchentliche Kehrung anzusetzen.“

Sein Kollege Jens Krause ergänzte: „Bevor es das Neubaugebiet gab, lag Meimersdorf relativ weit draußen, sodass es für die Fahrzeuge aufwendig war, dorthin zu gelangen.“ Der ABK-Sachbereichsleiter Straßenreinigung sprach auch das neu geplante Baugebiet im Kieler Süden an: „Irgendwann müssen wir darüber reden, die Reinigungshäufigkeit für den alten Teil ans Umfeld anzugleichen, weil Altmeimersdorf dann ins Neubaugebiet integriert wird.“

Manche Straßen in Kiel werden sogar dreimal wöchentlich, andere sechsmal gereinigt. „Das hängt überwiegend vom Verschmutzungsgrad und der Intensität des Verkehrs ab“, informierte Krause. Das Straßenwegegesetz Schleswig-Holstein überlässt den Kommunen die Entscheidung, auf welcher Grundlage sie die Gebühren erheben. Zur Wahl steht dafür auch die Grundstücksfläche. Die Stadt Kiel hat sich schon vor Jahrzehnten dafür entschieden, die Straßenfront heranzuziehen.

Für Besitzer von Eckgrundstücken oder landwirtschaftlichen Grundstücken fällt die finanzielle Belastung entsprechend hoch aus. Beträgt die Länge der Front 100 Meter, so werden bei wöchentlicher Straßenreinigung rund 800 Euro im Jahr fällig. Müller erwähnte, dass es manchmal im Fall von Eckgrundstücken oder Hinterlandbebauung zu gerichtlichen Klagen komme. Doch die Situation sei meist eindeutig: „Auch bei Eckgrundstücken werden die Frontmeter zugrunde gelegt. Und auch die Anlieger von Grundstücken in hinterer Reihe mit Zuwegung werden entsprechend herangezogen, ohne dass es zu einer Doppelzahlung kommt.“

Straßenreinigung hat vielfältige Aufgaben

Nur in Ausnahmefällen seien die Anlieger selbst für die Reinigung verantwortlich, nämlich dann, wenn die Fahrzeuge kein Durchkommen haben, zum Beispiel aufgrund von Pollern oder Treppen. Nicht nur Straßen, sondern auch Bürgersteige, Radwege und Grünflächen werden gereinigt. Krause nannte eine weitere Aufgabe der rund 150 Mitarbeitenden: „Wenn ihnen auffällt, dass ein Schachtdeckel locker sitzt oder ein übergroßer Ast nach einem Sturm heruntergefallen ist, melden sie dies weiter. Und oft werden sie auch von Bürgern angesprochen.“ Der Sachbereichsleiter formulierte es so: „Die Straßenreinigung ist zugleich das verlängerte Auge vieler anderer Ämter.“

Daniel Butzmann vom Kommunalverein Meimersdorf machte darauf aufmerksam, dass der traditionelle Frühjahrsputz in diesem Jahr so aussieht: Von Sonnabend, 24. April, 8 Uhr, bis Montag, 26. April, 17 Uhr, können Bürger Abfall sammeln und in einen vom ABK bereitgestellten Container werfen. Geräte dazu gibt es im Meimersdorfer Weg 231.