Kiel

Der Natur ist der Beginn der kalten Jahreszeit inzwischen deutlich anzusehen. Wer aktuell noch damit beschäftigt ist, seinen Garten winterfest zu machen, kann für Grünschnitt im November noch dreimal die Sammlungen des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) sonnabends von 8 bis 12 Uhr nutzen.

Am 6. November stehen die Sammelfahrzeuge in Gaarden (Preetzer Straße, neben der Iltishalle), Elmschenhagen (Tiroler Ring/Am Schulwald, Parkplatz Hermann-Löns-Schule) und Kroog, (Rönner Weg/Zeppelinring, Haltestelle des Schadstoffsammelmobils). Ein Kubikmeter Grünschnitt aus dem eigenen Garten darf kostenlos eingeworfen werden.

Grünschnitt sammelt der ABK in Kiel noch bis zum 20. November

Am 13. November sammelt der ABK in Suchsdorf, Blücherplatz und Schreventeich Grünschnitt. Am 20. November endet die Aktion dann in Schilksee, Pries und Holtenau.

Auch beim ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, kann sonnabends von 8 bis 12 Uhr Grünabfall entsorgt werden. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen, und andere Abfälle können dann nicht abgegeben werden.

Anders beim Wertstoff-Zentrum in Wellsee, wo an den Sammlungstagen von 9 bis 14.30 Uhr Grünschnitt entsorgt werden kann – mehr als ein Kubikmeter allerdings gegen Gebühr.