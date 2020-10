Die Radwege in Kiel sind auf begehrten Routen oftmals breit ausgebaut. Das ergab eine Stichprobe des ADAC, in der Kiel im Vergleich mit zehn deutschen Landeshauptstädten auf dem ersten Rang landete. Ausreichende Radspurbreiten erhöhten die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, so der ADAC.