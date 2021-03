Kiel

Wie sicher fühlen sich Radfahrer im Straßenverkehr? Und wie gut sind die Radwege? Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat im Herbst 2020 für seinen Fahrradklima-Test zum neunten Mal bundesweit nachgefragt. Am Dienstag wurden die Ergebnisse präsentiert – und Kiel hat gut abgeschnitten: Mit einer Durchschnittsnote von 3,54 haben mehr als 1500 Radelnde der Stadt Kiel eine um 0,3 bessere Bewertung als 2018 gegeben.

Lesen Sie auch: So schnitten die Städte 2018 ab

"Jede Stadt kriegt über die Einschätzung der Teilnehmenden eine detaillierte Rückmeldung", sagte der ADFC-Landesvorsitzende Thomas Möller. "Der Trend in Kiel hat sich dabei deutlich gedreht." Vor 20 Jahren sei die Landeshauptstadt bereits auf einem sehr guten Weg gewesen, Vorreiter in Schleswig-Holstein und bundesweit nah an Münster. Dann habe die Stadt das Thema etwas schleifen lassen, sei aber "in letzter Zeit aufgewacht".

Kiel ist Vorreiter in Schleswig-Holstein

Was läuft so gut in Kiel? "Die Veloroute 10 ist beispielhaft für ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus", nannte Möller wenig Überraschendes. "Aber auch die Sprottenflotte ist ein gut sichtbarer Fortschritt." Beim Punkt "öffentliche Fahrräder" habe Kiel seine Note daher im Vergleich zu 2018 von 4 auf 2 verbessert. Das zeige: "Städte, die investieren, werden auch belohnt."

Lesen Sie auch: Sprottenflotte mit Testphase zufrieden

Im Detail wird klar, dass außerdem Punkte wie "Werbung für das Radfahren", "Fahrradförderung in jüngster Zeit" oder "Reinigung der Radwege" deutlich nach oben geschnellt sind – abgesunken ist in Kiel nichts. Die Falschparkerkontrolle (Note 4,7), Konflikte mit KfZ (4,3), Diebstähle (4,6), Oberflächen (4,0) oder Führung an Baustellen (4,4) und vor allem die Radmitnahme im ÖPNV (5,2) weisen aber auch Verbesserungsbedarf aus.

"Der ADFC-Klimatest 2020 bestätigt einmal mehr: Fahrradfahren in Kiel macht Spaß! Ich freue mich, dass sich Kiel in der Spitzengruppe behauptet und im Vergleich zum Platz 5 im Jahr 2018 sogar noch einen Platz gut gemacht hat", sagte der Kieler SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Stein. Auch der ehemalige langjährige Vorsitzende des Fahrradforums, Max Dregelies, freute sich: "Platz 4 im Bund zeigt, dass wir in Kiel auf dem richtigen Weg sind – die Note, dass noch einiges zu tun ist." Die Radwegsanierungsoffensive, der Kommunale Ordnungsdienst sowie die Radmitnahme auf Fähren zeigten aber auch, dass einiges weiter angepackt werde.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schleswig-Holsteins Radverkehr weiter unbefriedigend

Das Ranking gibt Kiel, obgleich bundesweit oben platziert, insgesamt aber auch lediglich eine "gute vier Plus oder sehr schlechte drei Minus", so Möller. Ebenfalls stark verbessert haben sich Geesthacht auf 3,33, Ahrensburg auf 4,91 und Schenefeld auf 4,23. Abgesunken sind Eutin (4,3) und Büchen (3,8). Auch Lübeck verharrt schwach bei 4,3. "Plön liegt im Übrigen an der Spitze der Kreisstädte (3,3), am unteren Ende bleibt Bad Segeberg (4,6).

Lesen Sie auch: Das tut sich um die Veloroute 10

Das Interesse sei zwar groß, es gebe mehr Verbesserungen als Verschlechterungen. Aber: "Das Fahrradklima in Schleswig-Holstein bleibt unbefriedigend", sagt Möller. Der Norden liege unter dem Bundesschnitt, vor allem im Südwesten und Westen tue sich deutlich mehr. Dabei gebe es inzwischen das auch von der Landesregierung erklärte Ziel den Radverkehrsanteil auf 30 Prozent zu schrauben. "Das wären niederländische Verhältnisse", so Möller.

Über den ADFC Fahrradklima-Test

Bundesweit haben insgesamt 230.000 Menschen an der Online-Umfrage des ADFC teilgenommen. In Schleswig-Holstein waren es rund 11.000. 54 Kommunen schafften es dadurch ins Ranking. Dort vertreten sind Gemeinden und Städte erst bei 50 bzw. 100 Teilnehmenden.

Den Fahrradklima-Test gibt es seit 1988. Er ist nicht repräsentativ, gilt aber als Stimmungsbarometer. Nach Angaben des ADFC ist dies die größte Umfrage zur Zufriedenheit von Radfahrern weltweit.