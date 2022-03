Kiel

Die Laufschuhe können geschnürt werden: Am Mittwoch, 1. Juni findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder der AOK Business Run Kiel statt. Auf der 4,5 Kilometer langen Strecke werden rund 3500 Läuferinnen und Läufer aus etwa 240 Firmen dabei sein – so die Prognose der Organisatoren von Zippels Läuferwelt und der AOK Nordwest. Neben dem sportlichen Ehrgeiz sollen vor allem der Zusammenhalt im Team und die Freude an der Bewegung im Fokus stehen. Dinge, die in Pandemie-Zeiten immer wichtiger werden.

Denn die Arbeitswelt hat sich verändert. „Viele Arbeitnehmer arbeiten im Homeoffice und haben deshalb seit vielen Monaten weniger persönlichen Kontakt zu ihren Kollegen“, sagt AOK-Landesdirektorin Iris Kröner. „Wir bewegen uns zudem zu wenig und haben zu viel Stress.“ Gerade deswegen sei das Bewusstsein für ein gesundes Leben wichtig – und das hänge maßgeblich mit regelmäßigem Spazierengehen oder Laufen an der frischen Luft („mindestens eine halbe Stunde am Tag“) zusammen. Wie man am besten den inneren Schweinehund überwindet? „Zusammen fällt es uns oft leichter“, so Kröner. Und das könne das Team zusammenschweißen.

4,5 Kilometer langer Rundkurs an der Kiellinie soll für jeden machbar sein

Paul Ziplinsky von Zippels Läuferwelt spricht den Athleten Mut zu: „Die Strecke ist für jedermann machbar – sowohl für Geübte als auch für Anfänger.“ Und wer während des Laufs mal nach links oder rechts schaut, sehe „eine der schönsten Strecken, die man in Kiel haben kann“. Der Rundkurs startet am 1. Juni um 18 Uhr vor dem Landtag im Düsternbrooker Weg und verläuft entlang der Kiellinie bis zum Prinzengarten. An der Reventlouwiese werden im Anschluss die Sieger geehrt, danach findet eine After-Run-Party mit DJ statt.

Ein Team muss aus mindestens vier Läufern bestehen, um in die Firmenwertung zu kommen. Die vier besten Einzelzeiten werden am Ende zusammengerechnet und in zwei Kategorien unterteilt: Gesamtwertung und Frauenteams. Die schnellste Frau und der schnellste Mann werden einzeln geehrt. Das größte Team sowie das originellste Outfit erhalten darüber hinaus einen Preis in einer Sonderkategorie. Und das nicht ohne Grund: „Sich zu verkleiden, um eine Botschaft zu vermitteln, hatte bei einigen Teams in den vergangenen Jahren schon Tradition“, so Ziplinsky.

Anmeldungen sind ab sofort online unter www.aok-businessrun-kiel.de möglich – für eine Gebühr von 20 Euro pro Person. Ab jedem 1000. Teilnehmer steigen die Kosten um zwei Euro pro Kopf. Auch Teamzelte können gemietet werden. Bis zum 23. Mai sind noch Ummeldungen möglich, sollte ein Läufer erkrankt oder verletzt sein.