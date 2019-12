Gibt es weiße Weihnachten in Kiel? In der Vergangenheit jedenfalls lag selten Schnee an Heiligabend. Bis ins Jahr 1940 reichen die Daten zurück, die zeigen, ob es weiße Weihnachten in Kiel gab. Erstaunlich dabei: Ein Rekordjahr liegt noch gar nicht so lange zurück.