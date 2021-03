Sanitätsdienste in Spielen von Holstein Kiel, bei großen Konzerten oder in der Kieler Woche: Das waren in Vor-Corona-Zeiten die besonders beliebten Termine für die Freiwilligen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Kiel. Alles passé. Jetzt bilden die „Sanis“ das Rückgrat einer Corona-Test-Station.