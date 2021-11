Kiel

Sie ist wieder da: Ab Montag, 22. November, gilt in Teilen der Kieler Innenstadt eine Maskenpflicht. Das kündigte die Stadt Kiel bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im Rathaus an. Grund für die Maskenpflicht sind die am Montag öffnenden Weihnachtsmärkte.

Maskenpflicht auf den Weihnachtsmärkten in Kiel

Dort verzichtet die Stadt auf eine 2G-Regel, weil die Einzäunung der einzelnen Plätze nur schwer möglich sei. Stattdessen kommt auf allen Weihnachtsmärkten in Kiel die Maskenpflicht zum Einsatz. Das gilt teilweise auch für umliegende Straßen. Wer isst, trinkt oder raucht, darf seine Maske kurz abnehmen, muss dabei aber am Platz stehen bleiben.

Konkret betroffen von der Maskenpflicht sind die Weihnachtsmärkte auf dem Holstenplatz, dem Asmus-Bremer-Platz, dem Bernhard-Minetti-Platz und das Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz. Dort gilt die Maskenpflicht täglich von 10 bis 22 Uhr.

Maskenpflicht in Kiel: Holstenstraße und Holtenauer Straße betroffen

Zu denselben Zeiten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung außerdem in der gesamten Holstenstraße getragen werden, in der Fleethörn zwischen Asmus-Bremer-Platz und Rathausplatz, auf dem Alten Markt und in der Dänischen Straße bis zur Kreuzung Burgstraße.

Auch Teile der Holtenauer Straße sind von der Maskenpflicht betroffen: Diese gilt täglich von 10 bis 19 Uhr zwischen Esmarchstraße und Dreiecksplatz.