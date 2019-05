Kiel

Dort wird die Fahrbahn neu asphaltiert. Die Sperrung soll nach Angaben der Stadt Kiel von Freitag 7.30 Uhr bis Montag 5.00 Uhr dauern.

Aufgrund weiterer Arbeiten am Autobahnkreuz Kiel-West und an der Anschlussstelle Melsdorf der A210 entfallen diese beiden nahen Ausweichmöglichkeiten. Damit ist in Richtung Hamburg nur der Weg frei über die B76, die B404 und Molfsee bis zur A215-Anschlussstelle Blumenthal.

Wie groß die Zeitverluste sein werden, wird vom Verkehrsaufkommen an der Umgehungsstrecke abhängen.

Hier führt die Umleitung entlang:

Von RND/dpa