Ab Montag soll es im Kieler Rathaus mehr Termine geben

Kiel

Mehr Termine, ein neues Anmeldeverfahren und mehr Beratung vor Ort: Die Stadt Kiel stellt ab nächsten Montag erneut die Abläufe für den Bürgerservice um und will so die zum Teil chaotischen Zustände im Rathaus in den Griff bekommen. „Wir müssen den Kreislauf der sich selbst verstärkenden Schwierigkeiten endlich durchbrechen“, sagt der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Der Fokus der Anstrengungen soll dabei zunächst auf dem Thema „Pässe und Ausweise“ liegen, kündigt der für Meldeangelegenheiten zuständige Stadtrat Christian Zierau an. „Dieses Thema betrifft 80 Prozent der Anliegen der Kielerinnen und Kieler.“ Schlangen, die sich zum Teil schon ab 4 Uhr am Morgen vor dem Rathaus bilden, sollen damit endgültig zur Vergangenheit gehören. „Es ist unwürdig, dass vor dem Rathaus so früh Menschen stehen. Das wollen wir nicht, und das werden wir ändern.“

Täglich können Termine für den nächsten Tag gebucht werden

Und so will die Verwaltung die Probleme kurzfristig entschärfen: Bereits ab Freitag, 20. Mai, können täglich Termine für den folgenden Arbeitstag gebucht werden. Dafür richtet die Stadt von nächster Woche an eine Früh-Terminsprechstunde ein (7.30 bis 9 Uhr). In den Außenstellen werden von Freitag, 20. Mai, an ab 12 Uhr Termine für die jeweils übernächste Woche freigeschaltet.

Für die Spontansprechstunde gibt es veränderte Öffnungszeiten. Sie beginnt täglich erst um 9 Uhr und soll ausschließlich Pass- und Ausweisangelegenheiten regeln. „Wir werden auch den Empfang verstärken, damit wir frühzeitig beraten und feststellen können, wenn Unterlagen fehlen“, sagt Zierau. Mittwochs gibt es keine Spontansprechstunde. Priorität sollen die Fälle haben, in denen Ausweise innerhalb der nächsten drei Monate ablaufen oder Dokumente verloren gegangen sind. „Durch Corona gibt es weiterhin einen Nachholeffekt“, sagt Kämpfer. „Das normalisiert sich aber allmählich.“

Kiels Stadtrat Christian Zierau: „Wir schaffen das“

Kämpfer und Zierau hoffen auch deshalb auf kurzfristige Verbesserungen, weil sich die Personalsituation im Rathaus zuletzt deutlich verbessert hat. Der Krankenstand habe sich normalisiert, die Landtagswahl sei geschafft und der Flüchtlingsansturm aus der Ukraine abgeflaut. Die kurzfristigen Änderungen im Bürgerservice seien für die Verwaltung zwar schwierig, sagt Zierau. „Aber wir schaffen das.“

Das Kieler Stadtamt bietet seit dem 19. April zudem dienstags von 14 bis 16 Uhr eine Kinder- und Jugendlichensprechstunde an. Hier haben Eltern mit schulpflichtigen Kindern die Möglichkeit, Termine für Ausweis- und Passangelegenheiten der Kinder zu buchen. Die Termine können nur telefonisch unter 0431/901-904 vereinbart werden.

Kämpfer und Zierau versprechen erneut, die Erreichbarkeit des Stadtamtes zu verbessern, idealerweise stellen die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen „über die etablierte E-Mailadresse amt24@kiel.de“. Dafür soll auch die Telefonhotline verstärkt werden. An- und Ummeldungen, so der Rat, können am besten online von zu Hause aus über die Webseite der Stadt erledigt werden. Dafür gebe es ab Juni ein spezielles Online-Formular.

Wer ein Führungszeugnis benötigt, bekommt es am leichtesten online mit einem elektronischen Personalausweis. Aber weiterhin geht das auch persönlich während der gesamten Öffnungszeiten im Rathaus – „am schnellsten am Nachmittag“, sagt Zierau.

„Wir arbeiten aber weiterhin an einem langfristigen Konzept“, sagt Kämpfer. Dies werde derzeit mit den Beschäftigten besprochen und soll im Juni der Ratsversammlung präsentiert werden. Ein Umbau der städtischen Webseite gehöre auf jeden Fall dazu. „Wir müssen die Menschen über unsere Angebote besser aufklären.“ Gleichzeitig kündigte die Verwaltungsspitze an, den Bürgerservice auch personell weiter zu verstärken.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Probleme im städtischen Bürgerservice sind am Donnerstagabend auch Thema in der Kieler Ratsversammlung. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der FDP-Fraktion fordert die Opposition schnelleres Handeln. Zierau erklärte die Schwierigkeiten im Frühjahr erneut mit den Fehlzeiten im Personal – und überraschte dann die Selbstverwaltung mit diesem Konzept.