Kiel

Das Stimmengewirr auf der Reventlouwiese wird am Freitagabend von einem Straßenmusiker an der Kiellinie begleitet. Viele Menschen haben es sich hier bei warmen Temperaturen mit Blick auf das Wasser gemütlich gemacht. Manche sitzen einfach so im Gras, andere haben sich regelrechte Lager mit Picknickdecken eingerichtet.

Die Kielerinnen und Kieler streben bei gutem Wetter abends nach draußen, das war in den letzten Wochen vielfach zu beobachten. Dabei allerdings, das machte die Stadt am Donnerstag mit 350 Abfalltonnen auf der Reventlouwiese deutlich, fällt viel Müll an. Und der landet bei weitem nicht immer in den bereitstehenden Tonnen.

Ein Gefühl von „Kieler Woche light“ auf der Reventlouwiese

Am Rand der Reventlouwiese beobachten Solvei (26) und Aileen (25) das Treiben. Sie wollen den Freitag gemeinsam ausklingen lassen, auch Hund Snuggi haben sie mitgebracht. Allein schon Leute zu sehen, sei fast ein Ereignis, sagt Solvei. „Das fühlt sich hier schon an wie Kieler Woche light.“

Das bezieht sie allerdings nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf den liegenbleibenden Abfall, für den beide kein Verständnis haben. „Jeder kann seinen Müll wieder mitnehmen, das ist doch kein Problem“, so Aileen. Solvei beobachtet an diesem Abend aber auch, dass die Menschen regelmäßig zu den Mülltonnen in ihrer Nähe gehen.

Ein paar Meter weiter spielt eine Gruppe Volleyball, um sie herum stehen noch die Holzteile eines Wikingerschachs. Schon seit einigen Stunden seien sie hier, erzählen sie am Abend. Um ihre Picknickdecken sieht es sauber aus.

„Wir haben extra schon alles in die Tonnen geworfen“, sagt Hendrik (32). Nur die Pfandflaschen sind dort nicht gelandet, sie stehen noch auf den Decken. „Die sind für die Flaschensammler, die hier rumgehen. Das ist echt ein super Service.“

Flaschensammler zwischen den Feiernden an der Kiellinie unterwegs

Tatsächlich lassen sich am Abend einige Menschen beobachten, die leere Flaschen und Getränkedosen einsammeln. Eine ältere Frau hat beispielsweise bereits mehrere volle Tüten an ihr Fahrrad gehängt.

Gegen 21.30 Uhr halten sich laut Polizei etwa 250 im Bereich der Reventlouwiese auf. Eine größere Gruppe am oberen Ende hört aus etwas größeren Boxen Musik. Einige der Menschen rauchen, ihre Kippen landen direkt neben ihnen im Gras.

Unterdessen machen sich nicht weit von der feiernden Gruppe einige Menschen bereit zum Aufbruch. Sie packen ihre Taschen, bringen sie zum Rand der Wiese, kehren dann aber nochmal zurück. Eine Frau hebt zwei Getränkedosen hoch und fragt ihre Begleiterinnen und Begleiter: „Wem gehören die?“ Sie landen schließlich im Müll. Als die Gruppe geht, scheint sie keinen Abfall mehr hinterlassen zu haben.

Doch wo kommt der Unrat her, wenn so viele ihn in den zahlreich bereitstehenden Tonnen zu entsorgen scheinen? „Wir sehen, dass hier Müll liegt, aber niemanden, der ihn liegenlässt“, sagt auch Laura (24). Sie vermutet, dass Alkohol eine Rolle spielt und der ein oder andere zu später Stunde betrunken weggeht, ohne sich um die eigenen Hinterlassenschaften zu kümmern.

Laut Polizei gibt es an der Kiellinie am Freitagabend keine besonderen Vorkommnisse

Gegen 22.30 Uhr scheinen noch immer mehr Menschen an die Kiellinie zu kommen als zu gehen. Die Stimmung wirkt entspannt. Viele sitzen einfach zusammen und unterhalten sich. In der Nähe des Geomar tanzen einige Leute.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend gibt es laut Polizei im Bereich von Schrevenpark und Reventlouwiese keine besonderen Vorkommnisse. Nur gegen 1.30 Uhr sei eine Musikanlage sichergestellt worden, zu der Zeit hielten sich rund 100 Menschen bei der Reventloubrücke auf.

Am Sonnabendmorgen dann ist die Kiellinie fast menschenleer. Auf der Reventlouwiese sonnen sich zwar die ersten Menschen auf den Liegen, ansonsten sieht man aber nur ein paar Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK). Sie müssen wieder hinter den Feiernden herräumen. Eine zusätzliche Nachtschicht am Wochenende hatte der ABK gestrichen, weil die Mitarbeitenden am vergangenen Wochenende bedroht worden seien.

Obwohl das ABK-Team schon seit anderthalb Stunden im Einsatz ist, liegen im Gras noch leere Chipstüten, auf dem Weg finden sich Glasscherben. Direkt am Wasser stehen noch viele leere und halbvolle Becher, Flaschen und Getränkedosen herum. Langsam fährt hier eine kleine Kehrmaschine an. Auf sie und die ABK-Mitarbeitenden wartet an diesem Morgen noch viel Arbeit. Und wohl auch am nächsten.