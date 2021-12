Kiel

Der Weihnachtsbaum hat ausgedient. Kurz nach Neujahr bietet die Stadt Kiel wieder kostenlose Abfuhrtermine im Stadtgebiet an. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) wird wöchentlich vom 6. Januar bis 4. Februar unterwegs sein. Mit rund 200 Tonnen Nadelbäumen rechnen die Mitarbeitern.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Weihnachtsbäume nur an den dafür vorgesehenen Sammelplätzen abgelegt werden dürfen. Zudem müssen die Bäume abgeschmückt sein und dürfen nicht Fußwege oder Einfahren versperren. Die Sammelstellen sind „grundsätzlich dieselben Plätze wie Anfang 2021“, teilt die Stadt mit. Im gleichen Zeitraum kann das Weihnachtsgrün auch kostenlos im Wertstoff-Zentrum Kiel in der Clara-Immerwahr-Straße 6 (montags bis freitags 9 bis 17 Uhr, sonnabends 9 bis 14.30 Uhr) oder auf dem Wertstoffhof in der Daimlerstraße 2 (montags bis freitags 8 bis 16 Uhr) abgegeben werden.

Als Service bieten wir hier die genauen Sammelinformationen für die einzelnen Stadtteile in alphabetischer Reihenfolge. Wer keine Lust aufs lange Lesen und Suchen hat, kann auch auf die Internetseite der Stadt schauen oder einfach beim ABK-Kundenzentrum unter der Telefonnummer 0431/58540 anrufen.

Altstadt

Alter Markt

Jensendamm - Grünfläche

Blücherplatz

Blücherplatz - gegenüber Scharnhorststraße

Blücherplatz- neben dem Gebäude der Marktaufsicht

Düppelstraße/Ecke Forstweg - Insel

Brunswik

Adolfstraße - Grünfläche/Oberfinanzdirektion

Breiter Weg - Parkplatz

Feldstraße/Marinegang

Holtenauer Straße/Lehmberg

Damperhof

Lorentzendamm/Dahlmannstraße

Muhliusstraße/Legienstraße - Parkplatz

Düsternbrook

Düsternbrooker Weg/Ecke Carl-Loewe-Weg

Esmarchstraße/Ecke Moltkestraße

Moltkestraße

Niemannsweg/Ecke Schlieffenallee

Niemannsweg/Ecke Weserfahrt

Ellerbek

Ostring/Grabastraße

Poppenrade - Parkplatz oberhalb der Tiefgarage (Nummer 17)

Poppenrade - Parkplatz bei Nummer 41

Schönberger Straße - gegenüber Wahlestraße

Werftstraße/Klausdorfer Weg - Grünfläche

Elmschenhagen

Andreas-Hofer-Platz

Bebelplatz - hinter Rossmann

Ellerbeker Weg - Endstation Bus, Parkplatz

Franzensbader Straße/Illerweg - Parkplatz

Im Dorfe - Kirche

Innweg - Parkplatz Wendehammer

Kiefkamp - Kiosk

Lechweg/Franzensbader Straße - Rasenfläche

Sonthofener Straße - vor der Bahn, am Glascontainer

Tauernweg - Wendehammer

Weinberg - Rasen Jugendtreff, Bushaltestelle

Exerzierplatz

Adelheidstraße - Parkplatz

Exerzierplatz - neben dem Gebäude der Marktaufsicht

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gaarden-Ost

Augustenstraße - Eingang Gustav-Schatz-Hof

Bielenbergstraße - gegenüber Mühlenteich

Elisabethstraße/Jägerstraße

Karlstal/Kaiserstraße - Grünfläche

Karlstal/Verbindungsstraße

Ostring/Schwarzlandwiese

Preetzer Straße - Iltisbunker

Röntgenstraße/Kirchenweg

Sandkrug/Raaschstraße - am Bunker

Vinetaplatz - rund um den Brunnen

Zum Brook/Ida-Hinz-Platz

Gaarden-Süd

Am Sandberg - hinter der Wendeschleife

Diesterwegstraße/Fröbelstraße

Hamburger Chaussee/Von-der-Goltz-Allee – Parkplatz

Hamburger Chaussee 139

Hamburger Chaussee/Ecke Petersburger Weg

Hofstraße/Ascheberger Straße

Krummbogen/Pappelweg – Haltestelle Schadstoffmobil

Postillionweg/Meimersdorfer Weg

Postillionweg - zwischen Spielplatz und Durchgang zu Am Sandberg

Hammer

Damaschkeweg/Am Hain

Eiderbrook/Am Voßberg

Speckenbeker Weg/Eiderbrook - bei den Eichen

Hassee

Hamburger Chaussee 196

Rendsburger Landstraße Höhe 141 bis 147

Rodenbeker Weg/Schönwohlder Weg - Parkplatz

Schleswiger Straße/Helgolandstraße - bei den Glascontainern

Stadtrade/Arfrade

Theodor-Heuss-Ring/Krusenrotter Weg – unter der Brücke

Uhlenkrog - neben der Pumpstation

Winterbeker Weg/Ecke Christianistraße

Hasseldieksdamm

Hofholzallee/Melsdorfer Straße

Hofholzallee/Russeer Weg - Parkplatz

Hofholzallee/Uhlenkrog

Holtenau

Immelmannstraße/Hirthstraße - am Fußweg zur Boelckestraße

Jaegerallee - Transformatorenhaus

Kanalstraße/gegenüber Apenrader Straße

Kanalstraße/Tiessenkai

Lilienthalstraße/Groenhoffweg - Parkplatz

Richthofenstraße/Ecke Hünefeldstraße

Klausbrook

Klausbrooker Weg/Feuerbachstraße - Parkplatz

Mangoldtstraße/Torfmoorkamp - Parkplatz

Olshausenstraße - Ende (hinter Meyerhofstraße)

Kronsburg

Kieler Kamp - am Glascontainer

Kniestraße - am Glascontainer

Poppenbrügger Weg/Ecke Braunstraße

Kroog

Am Wellsee - Buswende

Rönner Weg/Pottbergkrug

Rönner Weg/Zeppelinring

Meimersdorf / Neumeimersdorf

Am Dorfplatz

Bustorfer Weg - am Sportplatz

Grot Steenbusch - zwischen Achtersoll und Katerhörn

Kieler Weg/Am Sportplatz

Mettenhof

Aalborgring - anliegende Parkplätze

Bergenring - anliegende Parkplätze

Bornholmer Weg - Parkplatz

Fünenweg - Parkplatz

Göteborgring - anliegende Parkplätze

Helsinkistraße - anliegende Parkplätze

Helsinkistraße - am Ende Turkuring

Jütlandring - anliegende Parkplätze

Kirunastraße - Wendehammer

Langelandweg - Parkplatz

Malmöweg – Umspannstation

Mönweg

Osloring - anliegende Parkplätze

Roskilder Weg - anliegende Parkplätze

Seelandweg - Parkplatz

Spitzbergenweg - Hammerfestweg

Stockholmstraße - anliegende Parkplätze

Turkuring

Vaasastraße - Parkstreifen gegenüber der Schule

Moorsee

Am Dorfplatz

Grot Steenbusch/Ecke Radewisch

Zum Schlüsbeker Moor - Bushaltestelle an der B 404

Neumühlen-Dietrichsdorf

Albert-Schweitzer-Weg - Wendehammer, Grünfläche

Heikendorfer Weg/Klein-Ebbenkamp

Helmut-Hänsler-Platz/Ecke Masurenring

Langer Rehm/Masurenring - P+R Parkplatz

Masurenring 71/Ecke Pillauer Straße

Scharweg - unter der Neuen Schwentinebrücke

Turnstraße/Quittenstraße – Platz

Verdieckstraße - Wendehammer

Oppendorf

Am Mondspiegel – am Teich

Oppendorfer Weg/Kiebitzbek

Oppendorfer Weg/Rantzauweg - vor dem Transformatorenhaus

Pries-Friedrichsort

Dorf Pries: am Teich

Friedrichsorter Straße - Fiedelöhr

Fritz-Reuter-Straße 23 - Parkplatz

Fritz-Reuter-Straße - Ecke Lönsstraße

Fritz-Reuter-Straße/Ecke Stromeyerallee

Heinrich-Rixen-Platz

Ottomar-Enking-Straße - Abenteuerspielplatz

Stettiner Platz - Parkplatz

Weststraße/Ecke Stromeyerallee

Ravensberg

Esmarchstraße/Wasserturm

Franckestraße/Ecke Knooper Weg

Gutenbergstraße/Hansastraße - Kreisel

Hansastraße/Ecke Niebuhrstraße

Hansastraße - Parkplatz Goetheschule

Im Brauereiviertel - Öffentliche Rasenfläche vor dem Spielplatz

Knooper Weg/Ecke Saldernstraße – Grünfläche

Westring/Ecke Kleiststraße - Parkplatz

Rönne

Am Teich/Dorfteich - gegenüber der Schmiede

Russee

Am Friedhof - Parkplatz

Brunnenweg/Am Blöcken

Köpenicker Straße - ehemalige Buskehre

Köpenicker Straße - Parkplatz

Rendsburger Landstraße 399 – Grünfläche

Rendsburger Landstraße 433

Reinickendorfer Straße/Am Blöcken

Reinickendorfer Straße – gegenüber Nummer 33

Spreeallee/Ecke Käthe-Kollwitz-Pfad, Grünfläche

Schilksee

Albatrosstraße/Ecke Piratenpfad

Albatrosstraße/Ecke Seeadlerweg

Graf-Luckner-Straße/Seehundweg - Wendehammer

Langenfelde/Ecke Funkstellenweg

Langenfelde/Ecke Seeadlerweg

Möwenweg - am Glascontainer

Pamirstraße - Wendehammer

Pinguinweg - Wendehammer

Schilkseer Straße/Fördestraße - Grünfläche

Tempest - Großer Parkplatz

Schreventeich

Arndtplatz - gegenüber Schreventeich

Eichhofstraße - gegenüber Krematorium

Goethestraße/Ecke Schillerstraße - Parkeingang

Lessingplatz - gegenüber Lessinghalle

Metzstraße/Ecke Langenbeckstraße

Metzstraße/Ecke Kronshagener Weg

Schillerstraße - gegenüber Freiligrathstraße

Schillerstraße - gegenüber Herderstraße

Westring - Parkplatz Virchowstraße

Westring/Geibelplatz

Wilhelmplatz - gegenüber Weißenburgstraße

Suchsdorf

Alter Nienbrügger Weg - Parkplatz

Alter Steenbeker Weg - gegenüber Ebereschenweg

Amrumring - Parkplatz

An der Au - Endstation Bus

Ellerkrug/Ecke Steenbeker Weg

Ellerkrug - Parkplatz bei Hs.-Nr. 100

Ellerkrug - Parkplatz bei Hs.-Nr. 134

Rotenbek - Parkplatz

Rungholtplatz - Parkplatz

Steinberg - am Kreisel Bushaltestelle Lehmkoppel

Wippen - Wendehammer

Südfriedhof

Boninstraße/Zastrowstraße – Parkplatz

Hasseldieksdammer Weg/Ecke Chemnitzstraße

Hasseldieksdammer Weg/ Ecke Harmsstraße

Harmsstraße/Jeßstraße

Johann-Meyer-Straße

Kirchhofallee/Lutherstraße

Lantziusstraße - Parkplatz Sporthalle

Lüdemannstraße - Parkplatz Hochhäuser

Lutherstraße - Parkplätze Schützenwall

Saarbrückenstraße - Parkplatz bei Nr. 25-27

Stadtfeldkamp/Calvinstraße

Winterbeker Weg/Melanchthonstraße

Wellingdorf

August-Sievers-Ring/Julius-Brecht-Straße - Parkplatz

Danziger Straße - Sportplatz

Franziusallee/Lütjenburger Straße

Gabelsbergerstraße/Schreyweg

Neumühlener Straße/Flüggendorfer Straße

Raisdorfer Straße/Neumühlener Straße

Schönberger Straße/Gabelsbergerstraße

Schönberger Straße/Kuchelstraße

Timkestraße/Havemeisterstraße

Wischhofstraße/Altenteichstraße

Wischhofstraße - Ende der Straße, beim EWSK-Heim

Wellsee

Buschkoppel/Pommernweg - Parkplatz

Goerdelerring - Fortuna Wellsee

Goerdelerring 18

Kirchenberg/Segeberger Landstraße - Umspannstation

Kreisauer Straße - am Glascontainer

Sportplatzweg

Stauffenbergring - eingezäunte Freifläche vor Nummer 66

Wik und Projensdorf

Achterkamp 77

Achterkamp/Bunker

Adalbertstraße/Prinz-Heinrich-Straße

Charles-Roß-Ring - Kluge-Parkplatz

Charles-Roß-Ring - Parkplatz Bendixenstraße

Charles-Roß-Ring - Parkplatz gegenüber Torfende

Düvelsbeker Weg/Seeblick - Ehemalige Buskehre

Feldstraße 235 bis 251 – Mercatorwiese

Glücksburger Straße/Auberg

Gurlittstraße 12

Hohenrade/Sonderburger Platz

Koesterallee - Parkplatz

Projensdorfer Straße - Gaststätte Waldschänke

Projensdorfer Straße – Arbeitsagentur Regionaldirektion Nord (beim Glascontainer)

Steenbeker Weg/Rehbenitzwinkel