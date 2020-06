Happy End für die jungen Wanderfalken

Kiel

Es ist jedes Jahr ein großes Bangen bei den ehrenamtlichen Mitstreitern der AG Wanderfalkenschutz. Wird es Nachwuchs geben? Wird er durchkommen? Werden neue Nisthilfen bezogen? Denn der Bestand gilt als nicht gesichert, verlässliche Zahlen für Schleswig-Holstein liegen zwar nicht vor, bundesweit wurde die Zahl der Brutpaare im vergangenen Jahr aber auf lediglich 900 geschätzt.

Wanderfalken im Rathausturm eine kleine Attraktion

In Kiel brütet seit mehreren Jahren meist nur ein Paar – es hat einen Nistkasten im Rathausturm bekommen und ist inzwischen eine Attraktion, wenn nicht eine kleine Sensation – sogar Turmfahrten und Turmbegehungen wurden schon vorübergehend eingestellt, um das Paar und seinen Nachwuchs zu schützen.

Anzeige

Und fast jedes Jahr kommt es vor, dass Jungvögel bei ihren ersten Flugversuchen am Boden landen und nicht mehr hochkommen. Dieses Jahr stürzte einer am Bootshafen ab, ein anderer in der Faulstraße, nur das kleinste der drei Geschwister hielt sich in der Luft.

Weitere KN+ Artikel

Im Tierheim kamen die Jungvögel wieder zu Kräften

Passanten fanden die hilflosen Vögel am vergangenen Freitag und Sonnabend, alarmierten die Feuerwehr. Im Tierheim Uhlenkrog kamen sie in die neue Voliere – und dort wieder zu Kräften.

Als die Wanderfalkenschützer Bodo Quante (51) und Holger Weidmann (75) die gestärkten Jungtiere gestern auf dem Umlauf des Rathausturmes aussetzten, flogen sie los, als hätten sie nie etwas anderes getan. Und die Freude bei den Eltern, die die Aktion aufmerksam verfolgten, war groß. „Eine schöne Familienzusammenführung“, sagte Weidmann. Gemeinsam drehten die Vögel gleich ein paar Runden um den Turm. „Keine Zweifel, die haben es geschafft.“ Bis zum Herbst wird die Familie jetzt voraussichtlich noch zusammen sein, die Jungvögel noch eine Weile von den Eltern gefüttert. Dann trennen sich ihre Wege.

DDT hat die Art fast ausgerottet

Der Wanderfalke zählt zu den größten Vertretern der Falkenfamilie und ist mit einer Spitzengeschwindigkeit von etwa 320 km/h, mit der sie sich auf Beutevögel stürzen, das schnellste Tier der Welt. Er ist die am weitesten verbreitete Vogelart der Erde, er besiedelt bis auf Antarktika alle Kontinente. Dennoch ist die Geschichte der Wanderfalken tragisch: Viel bejagt und schließlich beinahe durch das Insektizid DDT in der Mitte des vergangenen Jahrhundert beinahe ausgerottet, erholten sich die Bestände erst nach dem DDT-Verbot und dank intensiver Schutzmaßnahmen wieder. Nach etwa 30-jähriger Abwesenheit brüten Wanderfalken seit 1995 wieder in Schleswig-Holstein, seit etwa 15 Jahren auch wieder vereinzelt in Städten – so auch in Kiel.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.