Die Klassenräume sind schon desinfiziert und dürfen nicht mehr betreten werden. An der Max-Planck-Schule in Kiel sind die Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen so gut wie abgeschlossen. Unter strengen gesundheitlichen Sicherheitsmaßnahmen schreiben am Dienstag 87 Schüler ihre erste Klausur.