Oğuzhan Kalma ist Klassensprecher der Abiturklasse an der Gemeinschaftsschule Hassee. Der 19-Jährige sagt: "Mein Schulalltag ist ziemlich verwirrend." Was aus seiner Sicht gut und was schlecht in der Schule läuft, hat er KN-online erzählt. Wir begleiten ihn bis zur Zeugnisvergabe.