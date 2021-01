Kiel/Flintbek

Simona Drescher (18) fährt im besten Fall acht Minuten von Flintbek zur Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel – plus Fußweg. Anders als vielen anderen Schülern in Kiel und Umland bleibt der Gymnasiastin das Pendeln zur Schule nicht erspart: Sie hat täglich Präsenzunterricht, „zum Glück“, sagt sie. Ihr Abitur macht Drescher nach zwölf Schuljahren, sie ist damit die einzige G8-Schülerin unserer KN-online-Serie, für die wir drei Abiturienten bis zur Zeugnisvergabe begleiten. Simona Drescher lebt nahe einem Wald, den sie gerade seit Beginn der Pandemie sehr zu schätzen weiß.

So sieht derzeit mein Schulalltag aus: Wir haben jeden Tag von 9.30 bis 11 Uhr Präsenzunterricht in den Fächern, in denen wir Abiturprüfungen schreiben – in meinem Fall Englisch, Mathe und Französisch. Freitags fangen wir schon um 7.45 Uhr an, da haben wir sogar zwei Doppelstunden in der Schule. Der Rest läuft digital. Wir bekommen Aufgaben und besprechen die in einer Videokonferenz. Während des Präsenzunterrichtes sind wir jeweils nur rund zehn Schüler pro Gruppe – das liegt aber nicht nur an Corona, sondern auch daran, dass unser Jahrgang mit 50 Schülern ohnehin nicht sehr groß ist.

Anzeige

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das mache ich aktuell in meiner Freizeit: Ich gehe viel spazieren, um den Kopf frei zu kriegen. Im Sommer war ich auch viel mit meinen Inlinern skaten. Meine größte Leidenschaft, den Latein- und Standardtanz, kann ich derzeit nicht ausüben. Auch mein Nebenjob im Service der Tanzschule fällt flach. Vor dem Lockdown und der Schließung der Tanzschule war ich zwei- bis dreimal pro Woche dort.

Lesen Sie auch: Diese Erleichterungen gibt es bei den Prüfungen für Schüler

Das läuft gut in der Schule: Meine Schule macht das Beste aus der Situation, wir sind mit dem Inhalt weitestgehend durch – und ich fühle mich bereit, die Abiprüfungen zu schreiben. Es wird Rücksicht auf uns und die Situation genommen und die Lehrkräfte machen uns keinen zusätzlichen Druck.

Das läuft schlecht in der Schule: Die Technik vor allem: Aus Videokonferenzen fliegen wir oft raus und Iserv lädt manchmal nicht, häufig ist das Netz überlastet – aber das alles ist Jammern auf hohem Niveau. Nicht ganz zufrieden bin ich auch mit meinen Vorabi-Prüfungen – meinen angestrebten Notenschnitt im guten Zweier-Bereich schaffe ich aber hoffentlich trotzdem.

Lesen Sie auch: So läuft das Sport-Abi während der Pandemie

Das vermisse ich am meisten: Die Zeit in der Tanzschule, meine Clique in Flintbek, aber auch einige Freunde aus anderen Kursen oder Schulen, die ich derzeit nicht sehe. Was mir auch fehlt: die Abipartys, auf die wir uns alle sehr gefreut haben. Wir werden alle nacheinander 18 – hätten mehr Freiheiten und können sie jetzt nicht nutzen.

Abi 2021 ist für mich, eine große Herausforderung – und ein Jahrgang, der improvisieren muss: Statt mit dem Bus nach Slowenien ging unsere Abschlussfahrt per Zug nach Bayern. Es war letztlich die beste Tour, die wir hätten machen können.

Das will ich nach dem Abitur machen: Ich will erst Abstand von der Schule gewinnen und 2022 mit dem Studium anfangen. Derzeit schwebt mir Tourismusmanagement vor. Sprachen machen mir, wie meine Abi-Fächer zeigen, großen Spaß – das möchte ich nach dem Abi gerne nutzen. Zudem bin ich ein kleiner Organisations-Freak. Das würde also passen.