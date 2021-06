Es war ein Schuljahr, an das man sich erinnern wird, doch auch in der Pandemie gab es Abschlussprüfungen. Insgesamt 10.965 Schülerinnen und Schüler im Land haben ihre Abitur bestanden, 169 von ihnen mit Bestnote. Sechs dieser Abiturientinnen und Abiturienten aus Kiel erzählen, was sie nun vorhaben.