Die Entscheidung steht fest: In Schleswig-Holstein beginnen trotz der Corona-Krise in der kommenden Woche die Abschlussprüfungen, am Dienstag geht es mit den ersten Abiturklausuren los. Auch wenn die Bedingungen schwierig sind, sehen sich die Schulen in Kiel gut vorbereitet. Es gibt aber auch Kritik.