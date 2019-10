Landstrom ist in Häfen erst der Anfang

Kiel

Die Tinte unter dem Abkommen war am Donnerstag im Gästehaus der Landesregierung in Kiel kaum trocken, da riss wenige Meter weiter der Bagger den Ostseekai auf. Der Bau der modernsten und derzeit leistungsfähigsten Landstromanlage startete am größten deutschen Kreuzfahrtterminal. Knapp ein Jahr dauert der Bau der 15 Millionen Euro teuren Anlage in Kiel.

Finanziell ist diese Anlage für den Seehafen Kiel jedoch noch ein großes Verlustgeschäft, da die Stromkosten in Deutschland im Vergleich zu Schweden, Norwegen und den Niederlanden deutlich zu hoch und Kreuzfahrtschiffe noch zu selten in Kiel sind. Die hohen Stromkosten sind auch der Grund, weshalb selbst große Fährreedereien sich mit der Nutzung von Landstrom in Deutschland schwer tun.

Häfen bekommen Planungssicherheit

Damit das anders wird, wurde am Donnerstag gleich zu Beginn des maritimen Treffens der Küstenländer mit dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) in Kiel mit allen fünf Küstenländern und den Städten Kiel und Rostock ein Abkommen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Landstrom unterzeichnet. "Damit geben wir Häfen und Reedern Planungssicherheit. Deutschland ist als Exportnation auf den Seeverkehr angewiesen", so Altmaier.

Das in Kiel unterzeichnete Abkommen umfasst mehrere Punkte, die den Ausbau der Landstrom-Technik in allen großen deutschen Häfen voranbringen sollen. Die Hauptforderung nach Steigerung der Attraktivität wird aus Sicht der Häfen schon mit der Senkung der EEG-Umlage erreicht, die im nächsten Jahr in ein Gesetz geformt werden sollen.

"Meine Erwartung ist, dass die dann vorliegenden Ergebnisse auch zügig umgesetzt werden", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Für Schiffe soll die Umlage dann auf maximal 20 Prozent begrenzt werden.Die Senkung der EEG-Umlage hatte besonders Schleswig-Holstein gefordert.

Landstrom auch als Tagespass

Der zweite Punkt in dem Abkommen betrifft Schiffe, die nur an wenigen Tagen pro Jahr deutsche Häfen anlaufen. Um für diese Reedereien auch Landstrom attraktiv zu machen, soll die Verordnung über Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen überarbeitet werden. Hier sollen Netzentgelte wie auf eine Art Tagespass für nur einen Tag zu einem festgelegte Basispreis gebucht werden.

Damit die Häfen bei der Finanzierung von Landstromanlagen unterstützt werden, wird es von 2020 bis 2023 ein Investitionsförderprogramm von insgesamt 140 Millionen Euro geben. Hinzu kommt, dass für Schiffen Strom aus erneuerbaren Erzeugern genutzt werden soll. "Wenn man bedenkt, dass wir heute 3,3 Terrawatt-Stunden Windstrom pro Jahr kaufen ohne ihn zu nutzen, bietet der Landstrom eine wirklich gute Alternative", so Hamburgs 1. Bürgermeister Peter Tschentscher.

Landstromanlagen für zivile Schiffe gibt es in Deutschland bislang in Lübeck, Kiel und Hamburg. Der am Donnerstag in Kiel gestartete Bau der neuen Anlage soll zur Versorgung von zwei Kreuzfahrt und einem Fährschiffsliegeplatz dienen.

LNG ist der nächste Schritt

In Rostock und Hamburg sind auch Anlagen in Planung. "Wir planen in Hamburg jetzt den Bau von Landstromanlagen für acht Liegeplätze an drei Containerterminals und an drei Kreuzfahrtterminals mit zusammen fünf Liegeplätzen", sagte Tschentscher. Während

Darüber hinaus gehen die Planungen für eine saubere Schifffahrt aber weiter. "Anfang des nächsten Jahres wird die Entscheidung zum Bau eines ersten LNG-Terminals in Deutschland fallen", kündigte Peter Altmaier an. Hier sind Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven im Rennen. Außerdem wird es ein Förderprogramm über 400 Millionen Euro für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe geben. "An diesem Projekt ist auch ein Unternehmen hier aus Schleswig-Holstein beteiligt", so Altmaier.

